Fin de año: Lena hizo un repaso de su actividad legislativa

A pocos días de la conclusión del año 2017, desde distintos sectores se llevan a cabo balances acerca de la actividad desarrollado durante el mismo. La Legislatura provincial no es la excepción, y es por eso que dialogamos con la diputada provincial Gabriela Lena (Cambiemos-Federación), quien brindó detalles referentes a la actividad legislativa en el año que llega a su fin, como así también a los temas a tratarse a futuro.

“El 2017 fue un año complejo, ya que en el medio del mismo, tuvimos elecciones legislativas. También fue complejo porque el resultado de las mismas no era el esperado por le gobierno provincial, y eso hace que esta última etapa del año sea ‘virulenta’, sobre todo en las relaciones entre los diferentes bloques”, comenzó diciendo la legisladora.

Luego manifestó que “en lo personal fue positivo, y esto puede ser visto por cualquier ciudadano ingresando a la página web oficial de la Cámara de Diputados; fui una de los legisladores que más proyectos presentó en dicha Cámara, como así también una de los diputados que tuvo mayor asistencia a las reuniones de comisión. Además, la comisión que presido (Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente); fue una de las que más despachos de proyectos de ley obtuvo”.

“Creo haber cumplido hasta el momento con el rol para el que la gente me eligió, que es ser legisladora y darles respuestas a la gente, por medio de proyectos de ley o de resolución”, sostuvo.

Con respecto al año próximo, expresó que “a partir del año que viene, estaremos en la segunda parte de nuestro mandato, por lo que seguramente trabajaremos en varios temas que aún tenemos pendientes. Entre esos temas pendientes, está la Reforma Judicial que el propio gobernador (Gustavo Bordet), dijo que este año enviaría a la Cámara de Diputados, pero aún no lo hizo. De todos modos, desde el bloque del frente Cambiemos estamos elaborando un proyecto de ley en este sentido”.

“Aunque el gobernador en sus discursos diga que no – añadió Lena – se viene una Reforma Previsional para la provincia de Entre Ríos. Debemos recordar que tenemos una Caja de Jubilaciones que tiene 5 mil millones de pesos de déficit por año, y no podemos seguir funcionando de esta manera. Si seguimos así, en poco tiempo dicha caja va a colapsar, y los jubilados provinciales no podrán seguir cobrando sus haberes. Son cosas que duelen, pero el gobernador debe ‘ponerse las pilas’ porque, el endeudamiento que tiene la caja, no es producto del obrar de Cambiemos”, explicó.

Lena también dijo que “Bordet pidió que le acerquemos propuestas con respecto a la Caja de Jubilaciones y además, el presidente de la caja (Daniel Elías), dijo públicamente que tiene las propuestas preparadas para la Reforma Previsional, las que están en manos de nuestro gobernador”.

