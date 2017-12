Fue a visitar la tumba de su madre y había otro cuerpo

Desagradable sorpresa para un hombre que concurrió al Cementerio Nuevo de Concordia. No sólo que el nicho estaba ocupado por otro difunto. Su madre ya no figuraba en los registros computarizados.

Alfredo Alcides Prete precisó al Diario El Sol que su mamá, Julia Benítez, falleció en 2002. “Hace un par de días, cuando fui a regularizar la situación, ya que tenía una deuda de $ 4600, pasé por el nicho de mi mamá y ahí había otro difunto que no era mi mamá”, contó.

Tras semejante sorpresa, fue a “Mesa de Entradas el jueves”. “La chica me dijo que mi mamá no existía, ni como Julia Benítez ni como Julia Prete. En su lugar está Damián Ismael Farías”, agregó.

Prete volvió al cementerio este viernes y no pudo entrevistarse con quien lo había atendido en la víspera, aunque destacó que “hoy (por ayer) sí aparece mi madre, por lo que estamos ante una situación totalmente irregular que no puede pasar y, así como me pasa a mí, quien sabe a cuántas otras personas les pasa lo mismo”.

Por este motivo, solicitó que “alguien dé una respuesta y que el intendente tome cartas en el asunto y actúe de la manera que corresponda con la gente que tiene adentro del cementerio”.

Luego, aclaró que “la última vez que fui a ver a mi mamá fue para el Día de la Madre y estaba”, situación que cambió de entonces a la fecha “porque me dijeron que ella ya no estaba ahí, figuraba el nombre de otro difunto en la computadora de la Mesa de Entradas”.

En consecuencia, preguntó: “¿Con la autorización de quién hicieron eso? ¿Fue a escondidas? ¿O se cobraron la plata del nicho, una cometa, un dinero que va a parar a algún bolsillo?”

Finalmente, reclamó “conocer a dónde están los restos de mi mamá, porque uno no puede estar confiando en las autoridades municipales para resguardo de sus seres queridos y que ocurran estas atrocidades por parte de sinvergüenzas o zánganos que viven de los bolsillos de la gente”. “Quise hacer una denuncia en la Comisaría 2ª y no quisieron tomármela”, concluyó.

Fuente: Diario El Sol