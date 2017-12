La motoniveladora de Alfredo De Ángeli “tiene más presentaciones que Los Palmeras”

Eso afirman irónicamente productores de Crespo sobre la máquina que se compró con fondos nacionales hace un año y que fue presentada varias veces por el municipio de Cambiemos. El senador nacional De Ángeli y el flamante ministro Etchevehere fingieron entregar -otra vez- la motoniveladora el viernes.

Los eternos y rimbombantes anuncios -repetidos varias veces- con las mismas palabras y los mismos protagonistas, un viejo recurso político que no cambió, dejó en ridículo a un senador nacional macrista y evidenció que la práctica -criticada en otros tiempos- está de moda en el municipio de Crespo gobernado por Cambiemos.

Este lunes, el senador nacional Alfredo De Ángeli (PRO-Cambiemos) escribió en su cuenta de Twitter: “La semana pasada junto al Ministro Luis Miguel Etchevehere y el equipo de Agroindustria entregamos una motoniveladora al Municipio de Crespo con el objetivo de mantener y mejorar los caminos rurales de toda la zona”.

El anuncio del expiquetero ruralista devenido en legislador nacional no sorprendería si no fuera porque la motoniveladora a la que hacía referencia no se entregó este lunes ni durante la gestión del entrerriano Etchevehere.

La máquina viene siendo anunciada y entregada desde noviembre de 2016 y lleva hasta ahora el récord oficial de CUATRO PRESENTACIONES EN MENOS DE UN AÑO, durante la gestión del intendente de Crespo, Darío Schneider, socio político del senador De Ángeli. Y de Etchevehere.

En efecto, NOTICIAUNO corroboró que el intendente Schneider, acompañado por De Ángeli y funcionarios del ministerio de Agroindustria de la Nación (que conducía en ese momento Ricardo Buryaile) anunciaron en noviembre de 2016 la firma del convenio para adquirir la motoniveladora.

El 13 de noviembre de 2016, en plena Fiesta Nacional de la Avicultura, el intendente firmó el convenio con el gobierno nacional para la compra de la máquina destinada al mantenimiento de los caminos rurales por valor de $3.680.600.

Darío Schneider (intendente de Crespo) y Guillermo Bernaudo (Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación) firmando el convenio después del anuncio en la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Ese convenio fue anunciado también en la página oficial de la Municipalidad de Crespo dos días después, el 15 de Noviembre de 2016 (PRIMERA PRESENTACIÓN DE LA MOTONIVELADORA).

Bajo el título “MOTONIVELADORA”, el municipio de Crespo resaltó los “aportes” del gobierno nacional durante el primer año de la gestión Schneider. “Debemos resaltar que siempre encontramos una respuesta (en la Nación), una devolución a nuestros pedidos. Como el convenio que firmamos para la compra de la motoniveladora”, dijo la página oficial de la intendencia. Y agrega: “Sin lugar a dudas que son grandes noticias que merecen ser festejadas y agradecer lo recibido que es fruto del esfuerzo y del trabajo”. (Pero se les fue la mano).

El intendente Schneider se encargó de resaltar “el apoyo del senador nacional Alfredo de Ángeli” en el tema.

Dos meses después de la firma del convenio se hizo la licitación y la compra de la máquina (a principio de 2017) que fue presentada en público -con corte de calle frente al municipio- en un acto que incluyó la bendición de la motoniveladora. (SEGUNDA PRESENTACIÓN DE LA MOTONIVELADORA).

Dos meses después de la presentación en público y la bendición, ya en abril de 2017, en oportunidad de celebrarse el aniversario de la ciudad de Crespo, el municipio PRESENTÓ POR TERCERA VEZ LA MOTONIVELADORA.

Lo hizo publicando en su sitio web el 17 de Abril de 2017, bajo el título “RENOVACIÓN”, que “durante el último año se renovó la flota mecánica con la cual presta servicios a la comunidad”. Y entre las unidades enumeradas, volvió a aparecer en escena la Motoniveladora “New Holland RG170”.

El pasado viernes 1º de diciembre, siete meses después de la tercera presentación oficial de la motoniveladora, arribó a la provincia el flamante ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y se reunió con productores, intendentes y juntas de gobierno. La reunión realizada en Aldea San Miguel, a pocos kilómetros de Crespo, fue organizada por el intendente Darío Schneider.

En el acto y sin ponerse colorado, el senador De Ángeli anunció OTRA VEZ MÁS “la entrega de la MOTONIVELADORA” al Municipio de Crespo.

El lunes 4 de Diciembre de 2017, y con la misma lógica de hacer anuncios repetidos, la página oficial del municipio de Crespo PRESENTÓ POR CUARTA VEZ la compra de la motoniveladora.

La misma máquina que se presentó en la Fiesta de Avicultura en noviembre de 2016, la misma máquina que se presentó dos meses después con un acto frente a la municipalidad, la misma máquina que se presentó nuevamente para el aniversario de la ciudad Crespo, la misma máquina que se presentó la semana pasada cuando el ministro Etchevehere y el senador del PRO Alfredo De Ángeli organizaron el encuentro con productores e intendentes.

Ratificando esa vieja costumbre de los falsos anuncios o tal vez guiado por un entusiasmo que lo llevó al ridículo y dejó expuesta una mentira del tamaño de la motoniveladora, el senador De Ángeli publicó este lunes en Twitter que “durante la visita de Etchevehere habían entregado la MOTONIVELADORA” que vienen entregando hace un año.

El anuncio resulta casi una broma.

La motoniveladora, que ya había sido entregada al Municipio, venía de ser protagonista de sucesivos actos políticos y sus correspondientes promesas seguidas de congratulaciones por el beneficio para la población: así, en noviembre de 2016 se anunció la compra, en enero de 2017 se lanzó la licitación, en abril de 2017 se presentó en sociedad en un acto que incluyó corte de calles frente al municipio de Crespo. Y ocho meses después, de la mano del senador Alfredo De Ángeli y el ministro Etchevehere, se hizo –hasta ahora- la última presentación (y entrega) de la motoniveladora.

Irónicamente aunque no menos indignados, los vecinos de Crespo afirman que “la motoniveladora tiene más presentaciones que Los Palmeras”.

Noticiauno