Reforma previsional: Amadeo Cresto se va del bloque oficialista

Luego de aprobarse la polémica reforma previsional, en la que los diputados Justicialistas de Entre Ríos, acompañaron con el voto positivo, el primo de la diputada Mayda Cresto y del intendente de Concordia, Amadeo Cresto, le confió a 7Paginas, que tomo la decisión de alejarse del proyecto político que encabeza Enrique Cresto. “Los ideales es algo que se lleva adentro, y eso es lo que vi en mi abuelo”, dijo el concejal Amadeo Cresto.

El concejal Justicialista, le dijo a 7Paginas, que su presencia ayer, como parte de las manifestaciones que se realizaron en la plaza de los dos Congresos, “fue más allá de cualquier perjuicio que me pudiera ocasionar, seguir ayudando a la gente, así que me la jugué por mis ideales y mis convicciones, y me fui a defender los derechos de nuestros jubilados”, señalo.

Violencia

Sobre los hechos de violencia que se registraron en esa manifestación, Amadeo Cresto, afirmo que fue la misma policía la que provoco a un grupo de protestantes “yo estaba ahí y vi como agredían y ahora con eso pretenden opacar lo que fue un reclamo democrático de la gente”.

El voto de Mayda

“A mí nunca me consultaron sobre el voto que iba a dar Mayda, y lo que más me duele es que me comparen por una cuestión de apellido, y lo otro es que ese no fue el legado de don Enrique Tomas Cresto-agregando- que entiendo de las necesidades que tiene nuestro municipio o la provincia, pero cuando uno asume una gestión, debe saber que le puede tocar un presidente de un distinto color político, y para esas ocasiones tiene que contar con un plan B o C, porque hacerse amigo del partido gobernante es el camino más fácil, y eso termina traicionando a los ideales y convicciones”, asesto.

El abuelo

Seguidamente, el concejal del PJ, confeso sentirse muy triste, “porque mi abuelo soporto la resistencia Peronista desde el año 55, incluso cada golpe de estado todos disparaban a la casa de él, porque los cruzaba en vote hacia el otro lado del Uruguay, pero además, mi abuelo estuvo cinco años preso por ser defensor de los ideales Peronistas, entonces entre irse por la puerta grande con obras y las convicciones, yo prefiero responder a esa gente que nos votó y en especial a los jubilados, porque meterse con su plata es lo más miserable que hay y eso es lo que no tiene que hacer un Peronista”, apunto.

Renuncia

Finalmente, comento que la relación con su primo, el intendente de Concordia, no es mala, “pero a raíz de esta situación considero que me tengo que alejar, porque no comparto sus ideas-añadiendo- que los ideales es algo que se lleva adentro, y eso es lo que vi en mi abuelo, algo que yo también lo puedo hacer, así que los cargos no me interesan y en dos años, seguramente, me voy a tener que ir, pero jamás me van a ver ir en contra de los más humildes y los más vulnerable”, cerro.