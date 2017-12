Se accidento el lunes; paso por dos hospitales y un sanatorio y hoy espera postrado en un sillón

Dos jóvenes de Concordia se accidentaron el lunes a la noche sobre el puente de la represa de Salto Grande, y de inmediato fueron trasladados al hospital de Salto. La peor parte de la llevo el conductor de la motocicleta; un joven de 19 años, que resultó con fractura expuesta de tibia y peroné, a quien iban a operar en un sanatorio de esa ciudad uruguaya, pero cuando estaba a punto de ingresar al quirófano, avisan desde el hospital de Concordia, que no autorizaban dicha intervención quirúrgica, y debían trasladarlo hasta el Masvernat, donde le pusieron calmante y después de dos días de estar internado, lo enviaron a su domicilio, para que espere unos 20 días; que es el tiempo que demorara la llegada del elemento que le deben colocar.

Paola Noblega, madre del joven Franco, quien se accidento el pasado lunes sobre el puente de la represa de Salto Grande, aseguro que su hijo y una mujer que lo acompañaba se cayeron a raíz de que en ese lugar había una rajadura y que al quedar atrapada una de las ruedas, esto provoca el incidente.

Luego, la mujer, comento a 7Paginas, que su hijo no conducía a gran velocidad, “a unos 50 km/h con la mala suerte que al caer Franco se fractura en la tibia y peroné, entonces luego la ambulancia de la CTM, los levanta y los lleva al hospital de Salto, y al otro día a la mañana me dicen que lo iban a operar en un sanatorio que tiene un convenio con este hospital, pero cuando llegamos al sanatorio nos dicen que el hospital Masvernat, no autoriza la operación”, relato.

“Así que después de eso, los traen a Concordia, y luego de ponerle calmante, terminan diciéndonos que acá en el Masvernat, tampoco lo iban a poder operar porque no tienen clavos, entonces yo me pregunto porque me lo trajeron de Salto que allá si lo podían operar”, se pregunta, esta madre.

Luego de peregrinar con la situación de su hijo, “hoy a la mañana le dan el alta, y desde el hospital Masvernat, me dicen que lo traiga a mi casa, solamente con una férula y una venda que se la pusieron en el hospital de Salto-añadiendo- ósea que lo tengo a mi hijo postrado en un sillón, esperando que el hospital se decida a comprar el clavo, porque ya me dijeron que va a demorar unos 15 días para que a Franco, lo operen,

Finalmente, Paola Noblega, descarga su bronca, cuando dice, “por una maldita burocracia, tengo a mi hijo postrado en un sillón, con un estado ausente que solo dicen, que espere, y mientras tanto tengo que seguir entregando papales, para que con suerte entre 15 y 20 días lo puedan operar, por eso que estoy con mucha impotencia y tristeza de ver a mi hijo en este estado