Tinte: “A mí no me votaron para que haga oposición por oposición” y levanto la mano

Esta mañana y en una sesión extraordinaria se trató el presupuesto de gastos y recursos, más la ordenanza impositiva para el año 2018, del municipio de la ciudad de Federación. Si bien con los votos solamente del oficialismo era aprobada, de igual manera conto con el voto de la concejal Justicialista María Tinte, quien además, le puso más condimento a la interna Peronista.

Minutos previos a dicha sesión, la Dra. Maria Ester Tinte, había dicho en radio UNO Federación, que desde un primer momento estuvo trabajando con el presupuesto, y que por eso se reunió con diferentes funcionarios municipales, con quienes evacuo algunas dudas.

Además, la edil del PJ, recordó que por tal motivo solicito una reunión con el intendente Carlos Cecco, “pero mis compañeros de banca me informaron que ellos no podían asistir-aclarando- nunca me dijeron que a ellos no les interesaba dicha reunión”, comento, Tinte, al tiempo de cuestionar dicha actitud, cuando remarco “yo soy una persona que no miro con quien reunirme si es por el bien de la gente”.

“Fue una charla donde yo le pude plantear diferentes cuestiones al intendente, sobre lo referido a la obra pública, la cual tendrá una mayor inversión que en el 2017, así que es un presupuesto donde se ha tenido en cuenta lo que dijo la oposición el año anterior, así que en vez de ir a las radios a criticar, primero me preocupe y trabaje para saber”, disparo, la joven edil Justicialista, en clara alusión, a la posición de su compañero de banca Reniero, que solo sobreactúa para algunos medios opositores.

Finalmente, María Tinte, expreso “yo no estoy acostumbrada a ser oposición por oposición, o a no otar algo porque soy Peronista, sin tener en cuenta el beneficio de toda una comunidad, porque que además tengo el deber de hablar con el ejecutivo municipal, para plantear las inquietudes de nuestros vecinos, así que yo no tengo otra manera de actuar frente a ciertos planteos que se deben hacer; otros elegirán las radios, me considero una persona seria y no es mi estilo”, cerro.

Edito: 7Paginas