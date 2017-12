Veterinarios de San Salvador advierten sobre venta ilegal de medicamentos para animales

Médicos veterinarios matriculados en la seccional San Salvador del Colegio de Veterinarios manifestaron su preocupación por la venta de productos veterinarios en locales comerciales sin la correspondiente autorización

Los veterinarios reclaman que no se comercialicen productos zooterápicos (medicamentos para animales) en locales no habilitados y por ciudadanos no autorizados.

En este marco, aclararon que únicamente los profesionales veterinarios de todo el territorio pueden autorizar las ventas.

La importancia de la venta de zooterápicos en locales habilitados y bajo la supervisión de un médico veterinario tiene como fin el cuidado responsable de la salud pública y animal. La prescripción de un medicamento sin el título habilitante es un delito encuadrado en ejercicio ilegal de la medicina, publicó Reporte Cuatro.

Los veterinarios que deben cumplir con su rol profesional y los consumidores deben colaborar comprando los zooterápicos solo en lugares habilitados a tal fin.