A un mes de su muerte pidieron Justicia por Fernando Pastorizzo: “No lo ensucien”

En 25 de Mayo y Rocamora, cientos de personas volvieron a convocarse para homenajear la memoria del joven de 20 años que fue asesinado el pasado 29 de diciembre. Pidieron que no ensucien su memoria y reclamaron prisión perpetua para la responsable.

Son muchas las cosas que podría contar de él, pero como todos saben, era una excelente persona y estoy muy agradecido a la vida por haberlo puesto en mi camino. Con él aprendí mucho, crecimos juntos, íbamos al club del barrio, jugábamos al fútbol, salíamos a pasear; de él aprendí mucho y también le enseñé. Crecimos juntos”, dijo Elio, uno de los mejores amigos de Fernando durante el acto que se realizó en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora

“No ensucien a mi hijo”

Otro de los oradores de la noche fue Gustavo Pastorizzo, papá de la víctima. Aseguró que recibió el apoyo de muchas personas de diferentes localidades de la provincia, del país y hasta de distintas partes del mundo.

Gustavo se mostró medido en sus palabras y pidió centrarse en homenajear y recordar con amor a su hijo. Recordó a Fernando como una excelente persona, alguien con quien “no sólo éramos padre e hijo, sino también éramos amigos, compañeros, y muchas veces se daban vuelta los roles y él me retaba por errores que yo cometía”.

Resaltó el buen humor de su hijo, “salvo que Boca perdiera”, porque era fanático del Xeneize. “Este es un dolor que no se me va a ir nunca, que me va a acompañar toda la vida, hasta que nos volvamos a reencontrar”, dijo Gustavo y recordó la última Nochebuena que pasaron juntos cantando canciones y compitiendo para saber quién cantaba peor.

En cuanto a lo judicial, Gustavo Pastorizzo fue tajante: pidió prisión perpetua para la acusada de asesinar a su hijo. Actualmente Nahir Galarza se encuentra detenida en la Comisaría del Menor y la Mujer y está imputada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y el uso de armas.

El padre de Fernando aseguró que se hará justicia y pidió que nadie ensucie la memoria de su hijo, en clara alusión a las estrategias mediáticas de la defensa, que no pudieron ser comprobadas, informó El Día.