Adolfo Rigoni: “En el departamento Federación hay muchos compañeros enojados con Bordet”

El presidente del PJ Federación expresó: “Hay muchos cuestionamientos hacia el gobernador y hay compañeros que vienen hablando con Lauritto; si no hay un debate amplio en el que estemos todos, ese enojo puede llevarnos a que perdamos la provincia en 2019”

En comunicación con RADIO RD 99.1, el presidente de la departamental del PJ de Federación expresó:

“Sin duda que tenemos mucha expectativa con el compañero Gustavo Bordet porque lo estamos acompañando desde el 2013, Federación fue la primer localidad en expresarle apoyo cuando parecía que iba a haber internas. Algunos seguimos, otros se han bajado”.

“Si no hay una decisión pronta, la costa del Uruguay va a ser un territorio difícil para Bordet por lo que se está viendo hoy. Hay dirigentes que vienen hablando con el compañero Lauritto, Concordia no está muy cómodo. Varios compañeros están a la espera pero la paciencia entra a agotarse, porque van dos años y sigue ‘Fulano, Sultano’. No sé si vamos a contar con la unanimidad del partido para acompañarlo”.

“Mediante el diálogo hay que priorizar la continuidad de un gobierno justicialista y dentro de eso Bordet se merece repetir, hablo en lo personal, no puedo hablar como partido porque no están dadas las circunstancias, no tenemos unanimidad. El diálogo va a ser la clave para que haya acuerdo y para que estemos todos contenidos y no solamente algunos referentes”.

“Por ahí a algunos le ha quedado la chapa. Con el mayor de los respetos Jorge Busti y a Sergio Urribarri, pero el hecho de que hayan liderado los sectores más grandes que ha tenido el justicialismo no quiere decir que tengan la mayoría. Lo han demostrado las PASO, hemos tenido nueve listas, hay mucha gente que se ha expresado en acompañar otras listas para expresar su enojo”.

“Si no hay un debate amplio en el que estemos todos, ese enojo puede llevarnos a que perdamos la provincia en 2019, a que perdamos la provincia”.

Acerca de la boleta única el dirigente dijo: “vemos que es algo que se viene, lo del desdoblamiento es como lo que sucedió en 2007, puede ser una decisión acertada. Lo de la boleta única es más discutible, tiene que instalarse un poco más, tenemos que debatirlo. No digo que no sea el momento sino que necesita tiempo de debate y de información”.

“A quienes participamos nos cuenta tomar una postura sobre esto y más le va a costar a la comunidad entender este tipo de cambios, sobretodo mostrarle los beneficios no para que crean que alguien se está queriendo salvar con estas reformas buscando lo mejor para uno mismo”.

La actualidad política del departamento:

“Estamos pasando por un momento muy difícil en el peronismo del departamento Federación. Este territorio tiene mayor descendencia al radicalismo pero el peronismo supo tener una época dorada, hemos tenido dirigentes muy importantes, Juan Javier García llegó a ser uno de los ministros más importantes en la última gobernación de Urribarri”.

“De las seis ciudades del departamento, Cambiemos arraso con todo y fue más por errores de la dirigencia del peronismo que por sus propios aciertos. Perdimos la senaduría en manos de Piana. Hay ocho juntas de gobierno de las cuales seis ganó Cambiemos”.

“Hay que hacerse cargo de los errores que se han cometido y hay muchísimos cuestionamientos para el compañero Gustavo Bordet de parte de la militancia enojada por la falta de intervención o de toma de decisiones firmes para poder revertir esta situación porque lo que pasa a nivel nacional nos golpea. Hubo hechos de corrupción que salpican al peronismo y que es importante identificar a quienes estuvieron vinculados en eso”.

“Los corruptos no tienen partido político, son peronistas, radicales, pueden estar en cualquier lado. Tienen que hacerse cargo de lo que han hecho y la justicia tiene que tomar intervención en estos casos”.

“En el departamento Federación tenemos compañeros que han conducido y han ocupado lugares importantes dentro del gobierno provincial o dentro de alguna intendencia y están muy manchados por la corrupción”.

“Estoy conforme presidiendo el Consejo Departamental. Primero Bordet abrió la posibilidad de que haya elecciones internas para elegir autoridades partidarias. Soy un joven dirigente que vengo del sindicalismo, armamos un grupo con el que nos preparamos para ir a internas con Juan Javier García que era quien venía presidiendo el Consejo y era el máximo referente del justicialismo en el departamento. Nos preparamos para discutirle el poder político porque no estábamos de acuerdo con las decisiones y con la manera de conducir que nos llevó a esta situación de haber perdido todo”.

“Fuimos lista única y siempre fuimos marcando porque no solamente estamos para apoyar o aplaudir, acompañamos al gobernador y cuando vemos algo que no compartimos se lo estamos marcando”.

“Fuimos uno de los pocos departamentos en donde el partido se hizo cargo de las elecciones, garantizamos la fiscalización, estuvimos al frente de las legislativas. Acá no tenemos senador, ni diputados ni intendentes, no hay nadie. Y es el quinto departamento en electores en la provincia, no es chico”.

“Hay sectores de la militancia que han decidido dejar de participar, hay agrupaciones que nos han pedido el partido para expresarnos con lo que pasó con la reforma previsional. Manuel Abreu, que fue dos veces intendente de Federación, se ha expresado duramente por este mismo tema, por la decisión que ha tomado el gobernador de avalar este proyecto de Macri. Mientras esto continúe, es decir la falta de toma de decisiones firmes, hay que intervenir”.

“Los cuestionamientos de la militancia son que el hombre fuerte del gobernador en el departamento es Juan Javier García y eso produce rechazo y que esté totalmente agitado”

David Ricardo