Aquí están, estos son, los que cobran de la Cafesg
En medio de los fuertes rumores de despidos, una fuente fidedigna, proporciono a 7Paginas, la lista de las personas que cobran de la Comisión Administradora de los fondos excedentes de Salto Grande. En la misma se observan personas que están en actividad (son los menos), pero también están aquellos favores políticos de la gestión anterior. Tambien, cabe recordar que hoy esta comisión no esta desarrollando obras, porque le han recortado los fondos, entonces resulta preguntar el fin de estos sueldos, que en algunos casos llegan a los 30.00o pesos
ACOSTA CLAUDIA ALEJANDRA $ 14.385,00
ACUÑA NOELIA MARIANA $ 19.780,00
ADENTE NESTOR $ 24.792,00
ALANIS HECTOR FERNANDO $ 11.106,00
ALVES STELLA MARIS $ 10.787,00
ARANDA GABRIELA $ 16.183,00
AZZALI FERNANDO MARTIN $ 25.171,00
BACAICOA FERNANDO ARIEL $ 19.780,00
BARRIOS PABLO ANDRES $ 20.507,00
BASSO DEL PONT PAULA $ 21.575,00
BENEDETTO VANESA BEATRIZ $ 14.760,00
BENITEZ MARTA LEONOR $ 12.587,00
BERITICH JAVIER ADRIAN $ 19.780,00
BERNAL ELDA $ 26.467,00
BERTA KARINA $ 9.362,00
BLASCO MARIA JOSE $ 14.385,00
BONELLI RUBEN EMUND $ 16.183,00
BONNET CECILIA $ 19.780,00
BRARDA LUIS ESTEBAN $ 15.542,00
BRASSAT HUGO DANIEL $ 23.374,00
BRUGADA DIEGO NICOLAS $ 25.171,00
BUFFA MARIA JULIA $ 14.385,00
BURNA PEDRO LIONEL $ 21.575,00
BURNAZ GABRIELA ESTER $ 19.780,00
BUSATTO PATRICIO $ 25.893,00
BUTTA EDUARDO $ 25.893,00
CAMINO ANIBAL $ 25.893,00
CAMINO OMAR $ 19.781,00
CANDEL SAMUEL LEOPOLDO $ 17.982,00
CANOVAS ALFREDO RAUL $ 25.893,00
CARABALLO JUAN CARLOS $ 21.575,00
CARABIO VICTOR OMAR $ 22.386,00
CARDOZO HUGO $ 25.893,00
CARDOZO MARIA AGOSTINA $ 12.587,00
CARDOZO MAXIMILIANO FERNANDO $ 16.116,00
CARRO ALEJANDRO $ 4.920,00
CARROZZO JUAN MANUEL $ 17.982,00
CAVALLI DANTE $ 25.893,00
CHAGA ESTEBAN ORLANDO $ 20.507,00
CHAGA ROQUE MARCELINO $ 20.507,00
CHUQUEL VICTORIA CAROLINA $ 12.952,00
CIVES HUGO RODOLFO $ 17.982,00
COLUGNATTI RICARDO $ 25.893,00
CONTI LUCRECIA $ 16.374,00
CORNALO MARIA NIEVES $ 25.893,00
CORTINA DEBORA VANESA $ 19.780,00
D ANGELO DANIEL ALEJANDRO $ 25.171,00
DALLACAMINA MAURICIO $ 25.893,00
DE IBARRA SUSANA $ 25.171,00
DECHAT SERGIO DANIEL $ 19.100,00
DETONA CARLOS ALBERTO $ 14.385,00
DORONZORO LEONARDO $ 17.701,00
DORONZORO ROCIO NATALIA $11.840,00
DORONZORO VALERIA E. $ 15.815,00
DRI NOELIA $ 19.780,00
ECHEVESTE JUAN DANIEL $ 20.507,00
ESCALANTE JORGE LUIS $ 16.183,00
ESQUIVEL MAURO ANDRES $ 19.780,00
FERNANDEZ SILVIA MONICA $ 12.792,00
FLORES ROSA M $ 19.780,00
GALLO JUAN DOMINGO $ 20.807,00
GARASINO MARIANO PATRICIO $ 18.011,00
GARCIA JESICA $ 12.587,00
GARCIA LILIANA BEATRIZ $ 14.385,00
GAUNA FABIO GABRIEL $ 17.982,00
GODOY ROSANA BEATRIZ $ 25.171,00
GOMEZ ANGEL HECTOR $ 14.385,00
GONZALEZ JONATHAN JOEL $ 17.982,00
GONZALEZ JORGE RICARDO $ 17.982,00
GONZALEZ JUAN MARIA $ 17.982,00
GONZALEZ MONICA CRISTINA $ 10.394,00
GONZALEZ RAUL ANTONIO $ 12.587,00
GOY LEANDRO ALBERTO
GRAMPIN ANDREA $ 12.587,00
GRIEVE SILVIA GRACIELA $ 13.699,00
GROSS MARIA DOLORES $ 14.385,00
GUTIERREZ EDUARDO ESTEBAN $ 30.226,00
HUBER GISELA VANESA $ 30.843,00
IMAZ BASTIA GONZALO SEBASTIAN $ 14.760,00
IRIBARREN MARIA GRACIELA $ 8.938,00
KAPPES MARCELA SOLEDAD $ 23.374,00
KRENZ MATIAS EZEQUIEL $ 16.116,00
LAGRAÑA ERNESTO RICARDO
LAMBERT ALEXIS SEBASTIAN $ 19.780,00
LANDINI OLGA IRAIDA $ 15.215,00
LOPEZ PATRICIA CAROLINA $ 10.787,00
LOWER HERNAN MARTIN $ 20.550,00
LUGGREN LUIS ADOLFO $ 17.442,00
MACIEL ADOLFO MANUEL $ 13.398,00
MAFFEI PABLO ANDFRES $ 19.780,00
MAIDANA RITA NEREA $ –
MAZARELLO JUAN $ 10.806,00
MEYER JESICA PAOLA $ 6.533,00
MEZA FABRICIO ALEJANDRO $ 10.793,00
MIGGONI PAULA $ 16.183,00
MINAVERRY MARIA CELIA $ 12.587,00
MIÑO OLGA ISABEL $ 9.714,00
MIRANDA LUIS A. $ 25.171,00
MOLINA DANIEL $ 13.588,00
MONTAÑA ORLANDO DANIEL $ 12.587,00
MORRA LUIS $ 17.122,00
MUNIAGURRIA ARIEL ROBERTO $ 17.982,00
MUNIAGURRIA Rubén $ 17.982,00
NIZZA GUSTAVO $ 25.893,00
NOGUERA EDUARDO DANIEL $ 12.336,00
OLABARRIAGA DAIANA JESICA $ 16.183,00
PALACIO MIRIAM $ 25.171,00
PANIZZA DARIO ALBERT0 $ 17.982,00
PAREDES MARIA GUILLERMINA $ 16.449,00
PENON LUCIANO DANIEL $ 20.550,00
PEÑALVER OSCAR RUBEN $ 12.587,00
PITURA DANTE $ 19.180,00
POLETI EMILIO OSCAR $ 19.780,00
PRAT MARCELO $ 14.385,00
PUJOLA ESPERANZA $ 25.171,00
RAMIREZ ALCIDES EMANUEL $ 19.780,00
RAMIREZ RAMON ALCIDES $ 19.780,00
RAU LAURA IRENE $ 19.780,00
REBOT ALEXIS $ 23.374,00
REFOJO MARIA DEL ROSARIO $ 16.183,00
RODRIGUEZ JUAN JOSE $ 25.893,00
RODRIGUEZ VIVIANA RITA $ 12.952,00
ROLANDO FLORENCIA ELIAN $ 11.225,00
ROLDAN GRACIELA LILE $ 25.171,00
ROMERO VICTOR MIGUEL $ 11.729,00
ROMERO OSCAR ANASTASIO $ 13.382,00
RUIZ DIAZ CRISTIAN $ 17.983,00
RUIZ SILVIA PATRICIA $ 19.780,00
SACOMAN MARISA ANDREA $ 14.948,00
SIEGRIST MARIA SOLEDAD $ 25.171,00
SILLEN DIEGO S $ 19.780,00
SOLIS ALBERTO $ 19.780,00
SOLIS LIA JIMENA $ 26.899,00
SOLIS MARIANO DAVID $ 14.492,00
SOTELO NATALIA ELIZABET $ 14.385,00
SUAREZ ALFREDO ARIEL MARIO $ 17.806,00
TENIS CRISTIAN JAVIER
TENIS MARIANO ALEJANDRO $ 13.193,00
TOMAT ALEJANDRA $ 25.171,00
TSIORLANI MARCELO ESTEBAN $ 16.183,00
ULLOA FERMIN $ 17.982,00
URRUTIA ROSA VANESA $ 16.183,00
VARGA CARMELO ALBERTO $ 17.982,00
VAZQUEZ STELLA $ 25.893,00
VERCESI CARLOS ALEJANDRO $ 25.893,00
VERCESI DARIO ORESTES $ 25.893,00
VICTOR CARLOS ALBERTO $ 13.955,00
VILLAGRA CELESTINA $ 10.787,00
VISOSA FACUNDO MARTIN $ 14.385,00
VOEFFRAY JUAN $ 17.982,00
WALLINGRE IVANA ALEJANDRA $ 25.171,00
WILLIMAN GUILLERMO JOSE ESTEBAN $ 16.116,00
YERIEN GUSTAVO CARLOS $ 25.171,00
ZAPATA ANGEL HERNAN $ 17.982,00
ZELONKA DANIEL ISAAC $ 18.216,00