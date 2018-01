Asumió el nuevo jefe de la Prefectura Concordia

Este jueves por la mañana, el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Armando Gay, participó en representación del intendente, Enrique Cresto, de la ceremonia de asunción del nuevo jefe de la Prefectura Concordia, el prefecto Ramiro Claudio Martín Silva Muller; y despidió al saliente, Martín Alberto Lo Giudice.

El viceintendente hizo entrega, a ambos prefectos, de un reconocimiento especial en nombre de la actual gestión municipal y de la ciudadanía de Concordia.

Señaló que “desde la intendencia, y en nombre del Dr. Enrique Cresto, nos hemos puesto a disposición para trabajar de forma articulada con todas las fuerzas de seguridad locales”.

En este caso, “despido a una gran persona porque lo conocí cuando estuve al frente del Ente Mixto Costanera y entablamos una relación enorme”. Por lo que “para mi es una despedida muy emotiva”; pero seguramente “el futuro le va a deparar situaciones mejores porque tiene una gran vocación de servicio, se ha brindado por completo a nuestra comunidad y se lo merece” afirmó.

Ante la asunción del nuevo jefe, el prefecto Ramiro Claudio Martín Silva Muller, el “vice” aseguró que, “no dudo que vamos a seguir caminando a la par como lo venimos haciendo, beneficiando a nuestra sociedad”, concluyó Armando Gay.

Por su parte, el jefe saliente, Martín Alberto Lo Giudice, precisó, que “el paso por la Prefectura de Concordia ha sido muy grato para mi carrera, es algo muy importante porque fue la primera vez que ejercí una jefatura como jefe oficial”.

“Y el nuevo destino es totalmente distinto a la función que cumplía acá porque estaré abocado a la división penal administrativa que tiene más contacto con el poder judicial”, por lo que “va a ser un nuevo desafío para mi carrera”, indicó Lo Giudice.

Al finalizar, remarcó que “amo la ciudad de Concordia, no me voy a olvidar porque tengo a mi hija que es de acá y en un futuro me voy a venir a vivir aquí”. Así que, “en esta nueva etapa le deseo lo mejor para el jefe que está ingresando a la fuerza”, concluyó.