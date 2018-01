Bahler: “En Concordia no se puede hablar de turismo cuando el lago es un desastre”

El diputado Alejandro Bahler, entiende que el estado que presenta toda la zona del Perilago, es una mala imagen para las pretensiones de convertir a la ciudad de Concordia, en uno de los destinos turístico de preferencia que deban elegir al llegar a la región de Salto Grande. Cuestiono al gobierno provincial y a la CTM, porque no resuelven la situación del hotel Ayuí, y sostuvo que en la ciudad de Concordia no se puede hablar de turismo, si no se resuelven los problemas que involucran a la administración de la Codesal, y reitera que la misma tendría que desaparecer.

Los daños provocados a una de las cantinas que funcionan en el perímetro del lago de Salto Grande; en la ciudad de Concordia, es un fiel reflejo del desinterés que tiene el estado provincial en explotar ese lugar.

Datos que se confirman con las denuncias públicas que realizan los privados que invierten en esa zona, cuando hablan de la falta de seguridad, mantenimiento y sobre todo de una política turística que potencie la idea de una verdadera alternativa que tiene la Capital nacional del citrus, para todos aquellos que la visiten. Descartando la afluencia de los concordienses que concurren a diarios, y más aún en esta época del año.

Codesal, acéfala

Ya estando José Carlos Ostrovsky, como presidente de la Codesal, fue cuestionado ese organismo por ser únicamente un ayuntamiento de militantes políticos o personas allegadas a la figura del gobernador Bordet, y que no cumplían rol especifico que se asemejara con el desarrollo de todo el Perilago.

Pero la situación se agrava más aun, porque tras el alejamiento de Osbtrosky, quien se hace cargo de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, nadie asume en su lugar.

Que desaparezca la Codesal

Fue lo que propuso en su momento y mantiene en el tiempo el diputado provincial Alejandro Bahler, al argumentar que no tenía sentido que existieran dos entidades que trabajen por el turismo de Concordia, y que por esa razón debería ser el Emcontur, el Ente que tendría que ampliar su radio de acción, para incluir a la zona de la Tortuga Alegre y el Lago, en su oferta como destino turístico. “Ya que el turista cuando viene a nuestra ciudad no se anda fijando quien maneja tal o cual lugar; el turista llega y quiere servicios que hoy el lago no se los está ofreciendo”, reprochó Bahler.

El lago tierra de nadie

Más adelante, el legislador provincial, le dijo a 7Paginas, no comprender la actitud del gobierno provincial y la de la CTM, “porque en el hotel Ayuí, sigue estando Mazurier; es decir que sigue robando como lo he dicho en un montón de oportunidades, y donde la justicia dice que está todo enajenado”, indicó.

Y agrego, que “si en plena temporada de verano roban en las cantinas, no quiero imaginar lo que puede ser eso en el invierno”, exclamando luego:, “la verdad que todo el lago es un desastre”.

Turismo?

“La verdad que estoy como desorientado, porque no puedo creer que no resuelvan cosas importantes, cuando a diario los escucho hablar de turismo, siendo que la zona más importante que tiene el turismo de Concordia es el lago de Salto Grande, y en base a esto, esta como esta y así nos está yendo en Concordia”, aseveró.

Pedidos de informe

Finalmente, Alejandro Bahler, recordó que con respecto al funcionamiento de la Codesal y al hotel Ayui; él mismo realizo cinco pedidos de informes, “y nunca obtuve una respuesta, así que tras estas lamentables noticias de los últimos hechos delictivos que se produjeron en el lago, voy a retomar el tema nuevamente”, anticipó.