Caballo desbocado casi provoca una tragedia

www.ater.gob.ar_ater2_ConstInscrs12

Esta mañana; un motociclista sufrió las consecuencias de un equino que no respondió las órdenes de quien conducía un carro. El conductor de la moto solo sufrió un raspón y al caballo se lo pudo controlar, luego de quedar incrustado entre un vehículo.

Según los datos aportados a 7Paginas; el hecho ocurrió pasado este mediodía, cuando un caballo que venía tirando de un carro se asustó, y comenzó una corrida desenfrenada por avenida San Lorenzo; doblando en contra mano en calle Rivadavia y al llegar a calle Espejo, ahí es cuando un motociclista se arroja del moto vehículo para evitar impactar de frente.

Luego, el animal sigue corriendo hasta llegar a calle Damián P Garat, y en ese lugar se desplomo al dar contra un automóvil.

Testigos, aseguraron a este medio que el equino no venía siendo mal tratado, y que no presentaba signos de mal cuidado. Solo que costo levantarlo y no estaba lastimado.

Exequiel Bond, para 7Paginas