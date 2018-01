Cecco arranco el 2018 con más obras

Esta mañana, en el salón rojo de la municipalidad de Federacion, se llevó adelante el acto de apertura, correspondiente al llamado a licitación para la construcción de cordón cuneta, badenes y veredas en la Planta Urbana, por un monto oficial que supera los siete millones de pesos. El intendente Cecco, le dijo a 7Paginas, que la misma se realizara con el fondo de la soja, y que la administración de este municipio, acumulo para alcanzar a ciertos montos, que permitan llegar con etas obras a gran parte de la ciudad. Hoy se presentaron cuatro propuestas.

Detalles de la licitación

En la Ciudad de Federación, cabecera de Departamento del mismo nombre, Provincia de Entre Ríos, a los doce días del mes de Enero de dos mil dieciocho, siendo la hora diez, en el Salón de los Escudos del Edificio Municipal, con la presencia del Señor Presidente Municipal CARLOS JAIME CECCO, del Secretario de Obras Públicas ERNESTO OSVALDO KLOSTER, del Contador de la Comuna GUSTAVO MARCELO DRI, se procede a realizar la apertura de las propuestas presentadas al llamado a Licitación Pública Nº 11/17 – dispuesto por Decreto Nº 661/17 – D.E. -, que interesa la Contratación de mano de obra, equipos y provisión de materiales para la construcción de cordón cuneta, badenes y veredas en la Planta Urbana de la ciudad de Federación. SOBRE Nº 1, perteneciente a la firma VIOBRÁS S.R.L., con domicilio en Rivadavia N° 543 de la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, presenta documentación en ochenta y seis fojas (86 fs); conteniendo: recibo de compra del pliego, certificado de capacidad de contratación anual para licitación, garantía de oferta mediante seguro de caución, y un sobre cerrado con la propuesta económica contando de nueve fojas (09 fs). Cotiza el ítem 1 por la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 3.897.668,80); y el ítem 2 por la suma de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 5.456.612,00). Total de ítem 1 más ítem 2: PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 80/100 ($ 9.354.280,80). Forma de pago: anticipo 20% del monto presupuestado; mantenimiento de oferta 30 días; plazo de obra: 150 días corridos. SOBRE Nº 2, perteneciente a la firma GRINAC MOVIMIENTO DE SUELOS S.R.L., con domicilio en JJ Valle N° 909 de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, presenta documentación en ciento cuarenta fojas (140 fs); conteniendo: recibo de compra del pliego, certificado de capacidad de contratación anual para licitación, garantía de oferta mediante seguro de caución, y un sobre cerrado con la propuesta económica contando de veintitres fojas (23 fs). Cotiza el ítem 1 por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 10/100 (2.382.993,10); y el ítem 2 por la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 10/100 ($ 5.110.817,10). Total de ítem 1 más ítem 2: PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 20/100 ($ 7.493.810,20). Forma de pago: según pliego, anticipo financiero 20%; plazo de oferta 20 días; plazo de obra 150 días. Observaciones: en caso de adjudicar los dos rubros se ofrece un descuento del 2,5% sobre el total (ítem 1 más ítem 2). SOBRE Nº 3, perteneciente a la firma AGUARÁ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES de ERICA GOMEZ- DAMIÁN GABRIEL CHINELLATO SOCIEDAD SIMPLE, con domicilio en Urquiza N°411 Dpto 3 de la ciudad de Colón, Entre Ríos, presenta documentación en ochenta y ún fojas (81 fs); conteniendo: recibo de compra del pliego, constancia de inscripción en la dirección general de Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos, garantía de oferta mediante depósito en efectivo en tesorería municipal, y un sobre cerrado con la propuesta económica contando de tres fojas (03 fs) originales y tres fojas (03 fs) duplicado. Cotiza el ítem 1 por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 30/100 ($ 3.934.545,30); y el ítem 2 por la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 80/100 ($ 4.304.043,80). Total de ítem 1 más ítem 2: PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 10/100 ($ 8.238.589,10). Forma de pago no especifica; plazo de oferta según pliego; y plazo de obra: 150 días. SOBRE Nº 4, perteneciente a la firma COCCO CONSTRUCCIONES S.R.L., con domicilio en Aristóbulo del Valle N° 466 de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, presenta documentación en ciento cuarenta y trés fojas (143 fs); conteniendo: recibo de compra del pliego, certificado de capacidad de contratación anual para licitación, garantía de oferta mediante seguro de caución, y un sobre cerrado con la propuesta económica constando de veintiséis fojas (26 fs). Cotiza el ítem 1 por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SESENTA Y OCHO CON 50/100 ($ 2.706.068,50); y el ítem 2 por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 95/100 ($ 4.635.951,95). Total de ítem 1 más ítem 2: PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTE CON 45/100 ($ 7.342.020,45). Plazo de obra 150 días corridos; Forma de pago: no especifica; mantenimiento de oferta: según pliego. No siendo para más previa lectura y ratificación del contenido de este acta, siendo la hora once, se da por finalizada la presente, labrada en el lugar y fecha indicados al inicio, pasando las actuaciones a la Comisión de Compras Municipal, a los fines que corresponda.-