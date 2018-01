Chajari: Motociclista relata cómo fue que mato a un ciervo sobre la ruta 2

El accidente de tránsito en horas de la noche, sobre la ruta provincial Nº 2, en zona de Colonia San Pedro, “cuando veo que por el carril contrario estaba por cruzar un ciervo; entonces mermo la velocidad y no puedo evitar impactar contra el animal, y eso hizo que la moto se me levante; sale para la banquina y cuando vuelve a ingresar a la cinta asfáltica me arrastra unos 15 metros”, relato, el joven motociclista que termino con varios raspones y algunos golpes.

En cuanto al animal, el motociclista le dijo a 7Paginas, que el ciervo murió en el momento por el fuerte impacto. “En ese momento iba bien prendido, y el casco me salvo de un golpe en la cabeza, así que por eso la cosa no fue tan grave”, relato.

Exequiel Bond, para 7Paginas