Chiqui Cuello: El peronismo no necesita cambiar si no renovarse.

Lo afirmo a 7Paginas, el actual consejero departamental de PJ en Concordia máximo referente de Agrupación La 75 en Entre Ríos, Nildo “Chiqui” Cuello, quien en elecciones pasadas 2017 fuera ex pre candidato a Diputado Nacional por lista 8 Libres Pensadores junto a la Formula con el Uruguayense Mario “chivo” Angelini.-

Cuello se refirió a la actualidad del PJ en Entre Ríos y dijo; seamos realistas el Peronismo en Entre Ríos hoy esta en terapia intensiva con respirador artificial,la realidad es que no tenemos conductor, no es por tirarme y pegarle al Gobernador Gustavo Bordet quien es el actual presidente del PJ Provincial si no porque el gobernador como está dedicado y comprometido con la Gobernación de la Provincia tal vez no pueda dedicarse al partido, y el partido Justicialista debe y tiene que ser un controlador de gestión y el Gobernador ni el intendente puede ser el presidente del partido o los consejos departamentales.

Por otra parte señalo; rescato las sabias palabras de Antonio Cafiero, No podemos seguir manejando la forma de la representación de la política como lo vinieron haciendo hasta ahora, tenemos que renovar la vida interna del partido, el partido ha sido creado como un órgano de la constitución como elemento insustituible de la democracia, que hacemos con un partido que no vive, que hacemos con un partido que no debate, que hacemos con un partido que no moviliza, que hacemos con un partido que duerme, que hacemos con un partido que no se anima a criticar, es lo que está pasando hoy en la actualidad en el partido Justicialista a Nivel Nacional y Provincial.

Finalizando expreso cuanto tiempo ha pasado que no hay mas elecciones de Juventud en el partido cuanto hace que no se hace un congreso provincial, El peronismo no necesita cambiar sino renovarse, que quiero decir con estos que ya hay muchos compañeros que deberían jubilarse y dejar a los jóvenes formar nuevos dirigentes nuevos conductores, no hay que tirar un viejo por la ventana pero es momento de la renovación del partido Justicialista. cerro el dirigente Concordiense.