El aliento de la gente, el otro gran protagonista de la Maratón de Reyes

“Te vas quedando sin fuerzas y escuchas el aliento de la gente, que te aplaude, que te grita y es como si te pusieran una inyección, levantas la cabeza y le das para adelante”. Esas fueron las palabras de uno de los miles de corredores que participaron de la 39° Maratón Internacional de Reyes, mientras esperaba ver la premiación final.

Fueron miles de vecinos los que se volcaron a las calles para darles aliento a los atletas, sin importar quiénes eran, sus laureles, sus logros ni categorías. Porque eso tiene la Maratón de Reyes, al momento de bajarse la bandera de largada son todos iguales y cuando cruzan la meta, llegan convertidos en protagonistas de una página más de la principal prueba atlética de la región.

“Este triunfo se lo dedico al aliento de los concordienses”

“Quiero agradecer muchísimo a todo el público. Andrés (Zamora) me hizo esforzar al 110% del límite de mi cuerpo. Pero toda la hinchada, que en cada paso estaba el aliento, lo hice por ellos. Este triunfo no es mío, es de todos los concordienses que salieron a alentar a todos los atletas, esta carrera va para ellos”, expresó con gran humildad el quíntuple campeón de Reyes, Federico Bruno.

“Desde que se larga el primer metro hasta el Corsódromo el aliento de la gente no tiene palabras, no sé qué decir”, continuó señalando Bruno en declaraciones a medios locales. “Siempre estoy agradecido de todo el cariño que los concordienses me dan y acá, en el Corsódromo, el ánimo de la gente no tiene palabras”, dijo al lllegar a la meta: “Te pasan la energía y uno corre solo”.

Capital Provincial del Maratón

Son diez kilómetros de mucho esfuerzo, en un circuito con muchas características que lo convierten en un desafío para cada corredor. Los de elite buscan la gloria, el resto, tocar el cielo con las manos, todos, el aplauso y reconocimiento de la gente.

Así se vive y se seguirá viviendo la Maratón Internacional de Reyes, desde la Capital Provincial del Maratón, donde la gente tiene mucho que ver en esta denominación porque lo que sucede dentro del recorrido no sería lo mismo sin ellos afuera. Por eso mismo, la próxima edición de la prueba, será -como lo anticipó el Intendente Enrique Cresto- un homenaje a los fundadores, a los corredores y a Concordia.