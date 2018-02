El Hospital Santa Rosa, de Chajarí, cuenta con la vacuna contra la fiebre amarilla

Desde el Hospital Santa Rosa de Chajarí se informó que cuentan con 500 dosis disponibles. Respecto a las nuevas normativas para la inoculación, se indicó que para el ingreso a Brasil y Paraguay no exigen el certificado de validez internacional, y que los mayores de 60 años, menores de 1 año y embarazadas no deben vacunarse.

En cuanto a la metodología de aplicación, la misma debe aplicarse una vez reunidas diez (10) personas, dado que la ampolla de la vacuna contra la Fiebre Amarilla, una vez abierta, debe ser utilizada dentro de las dos horas. Por tal motivo, es importante que las personas interesadas se inscriban previamente en la nómina que está disponible en la Sala de Vacunación.

Viajeros a Brasil y Paraguay

Brasil no requiere para el ingreso, la vacuna de Fiebre amarilla, esto quiere decir que no se le exigirá el certificado de la misma.

La costa de Brasil y los Estados de Rio Grande do Sul, (Capao de Canoa, Torres, Tramandai) Santa Catarina, (Camboriu, Bomba Bombinha, Florianópolis, Garopaba, Imbituba, Itapema, Laguna, Porto Belo, Praia Grande, Rio do Sul) Paraná y Nordeste del país no estarían exigiendo la vacunación y el Ministerio no recomienda la misma.

Por el momento sí se recomienda la vacunación a aquellos viajeros cuyo destino sea Rio de Janeiro, Espíritu Santo, San Pablo, Norte y Sur de Bahía.

En el caso de los viajeros a Paraguay, para los argentinos no se requiere la vacuna de la Fiebre Amarilla, por lo que no se exige certificado de validez internacional.

Horarios

Para aplicarse la vacuna deberán asistir a la Sala de Vacunación del Hospital Santa Rosa (Brasil y Av. 1º de Mayo) de 6.30 a 12.30 horas, de lunes a viernes.