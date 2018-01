El problema de la tarifa eléctrica exige soluciones, no acusaciones

La desazón que produjo el aumento de la tarifa eléctrica para los ciudadanos todavía no merma; y no es para menos, las abultadas sumas no son más que una injusticia para quienes habitamos en esta región, expresa el inicio de la nota enviada a 7Paginas, por el Consejo Departamental Justicialista Concordia

Lo que sucede en la actualidad, éste Consejo no solo lo denunciaba, en marzo de 2016, sino que en ese mismo entonces levantó firmas, participo de movilizaciones, y entregó al Intendente Enrique Cresto – quien ya venía trabajando y realizando gestiones en relación a este tema – una carpeta con propuestas para abaratar la energía en la región. Sosteníamos que se iban a producir problemas sociales porque iba a haber gente que no podría pagar y negocios que se verían obligados a cerrar.

Adelantamos que en este texto no vamos a buscar culpables, ni ingresar en la diatriba común de nuestros adversarios políticos, que parecen aprovecharse del enojo de la gente a los efectos de pretender direccionar algún que otro voto.

Tampoco pretendemos “tener razón”, sino buscar soluciones. No es una contienda donde hay vencedores y vencidos, aquí se debe pensar y actuar unidos, porque son la mayoría de los ciudadanos que hoy ven menguado su ingreso por tarifas, que sumadas a las políticas nacionales de baja de salarios, pérdida de empleo y estancamiento de la economía repercuten de manera trascendental e injustamente, y en este caso con el agregado que a pocos kilómetros poseemos una de las principales generadoras de energía del país.

Salto Grande comercializa al precio más bajo del país

Lo primero que debemos señalar es la injusticia que padece nuestra región de Salto Grande, ya que actualmente CTM vende la energía producida a $240 Mhw y la potencia $12, cuando las privadas llegan a percibir $1070 por Mhw y $ 146 por potencia.-

Esta diferenciación entre unas y otras (privadas y públicas) produce ganancias exorbitantes en la primeras y déficit en las segundas.-

Efectivamente, Salto Grande vende energía al precio más barato del país, trayendo una serie de perjuicios no solo para CTM, que finalizo el año 2016 con un déficit de 100 millones, sino para las Provincias que ven disminuidos sus ingresos en concepto de regalías y en excedentes.

Resulta paradójico que Salto Grande venda a precio vil, y los habitantes de la región abonen una de las tarifas más caras del país.

Regalías – en energía – reducción del IVA

Las regalías representan un porcentaje que le corresponde a las Provincias; más específicamente un 12 % del ingreso total de CTM, que se prorratea en 70 % para Entre Ríos y un 30% para Corrientes.-

Reclamamos que se tome en cuenta el planteo realizado tantas veces por el Intendente Enrique Cresto en cuanta oficina hay en el gobierno nacional vinculada a esta cuestión y que se abonen las regalías en especie, es decir en energía; ello permitiría bajar los costos de la misma, al recibir en forma directa, solo se descontaría de lo que se debe pagar a CAMMESA.-

No es una “originalidad” la propuesta, la Diputada Nacional por Misiones (Silvia Risko) presentó un proyecto de ley (abril / 2016), que luego fue cajoneado. En su texto no solo se establecía este mecanismo de pago, sino también la reducción de un 50% del IVA a todas las categorías de usuarios, y además se exceptúe a Misiones del pago del aporte al desarrollo de Santa Cruz. Lo cual compartimos con la misma.-

“…Ello permitiría que Misiones reciba energía directa de Yacyretá en lugar de las regalías que percibe a valor peso y sin regularidad… la iniciativa de avanzar en la compensación, que no hace más que reconocer el dominio de las provincias sobre los recursos naturales, el mismo argumento de la ley de Soberanía Energética sancionada en Misiones.”

Provincialización de Salto Grande

“nosotros no renunciamos al federalismo económico argentino, pero creemos que ese federalismo no debe ser muerto dentro de la república por una política de tipo centralista que destruya esos núcleos vitales que tiene una función creadora; o sea, que si deben estar centralizados los planes, si deben estar centralizados estos grandes equipos de producción de la energía, la distribución y ejecución deben ser entregadas a cada núcleo humanos que sabrá manejar estos aspectos de su economía con mayor capacidad, con mayor inteligencia y quizá con más patriotismo que esos entes extraordinarios de tipo cesarista que pretenden abarcar todo” decía el ex – Presidente Arturo Frondizi – al referirse en el debate de la distribución de la energía de Salto Grande.-

Si logramos que el dominio de la represa pase a manos de la Provincia, definitivamente los intereses que se van a hacer prevalecer son los de los entrerrianos. Permitir decidir sobre lo nuestro, lo que nos pertenece, lograr un uso correcto y transparente de los recursos.-

Desde su creación el Gobierno Nacional incumplió de manera sistemática con espíritu y lo previsto en el Convenio del ´46. Salto Grande se ha convertido en una obra inconclusa, que con la mengua de los excedentes y la reducción de las regalías, como así también el aumento del costo operativo de la represa, cada vez trae menos beneficios a la región, ni siquiera en la tarifa eléctrica, que a contrario modo es una de las más costosas del país.-

Por ello, las obras complementarias, las de riego, navegabilidad y las necesarias para mitigar los efectos negativos de la operación, como así lo relacionado con el desarrollo de la región actualmente no se puede hacer, producto de la escasez de recursos.-

No se pide más que administrar lo nuestro, para beneficio de los nuestros.-

Un punto no menor, para avanzar con tal anhelo, es que logre operatividad el inc 4 del Acta Acuerdo de 5/02/1998 que establece “El Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, propondrá al Poder Ejecutivo Nacional, tres (3) personas para ser designados Delegados Nacionales ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) conforme las disposiciones legales vigentes”.-

Cooperativa eléctrica

La cooperativa Eléctrica pertenece a todos, y como tal, la información contable debe de ser libre y de fácil acceso, y estar constantemente actualizada.-

En la actualidad lastimosamente esto no sucede, el último balance publicado en web es del año 2012; nadie sabe si las remuneraciones del personal son justas, con quienes y a qué precio contrata, si terceriza y con quienes terceriza, quienes son los proveedores, etcetera. Todo parece esconderse.-

Si hacemos una institución más eficiente, que cumpla con los requisitos mínimos de transparencia y control, podemos ver reflejado en un mejor servicio y obviamente en el costo de la tarifa eléctrica .-

Subsidios desentralizados

Existe una inequidad regional debido a que en jurisdicción nacional se mantiene una política de congelamiento tarifario, y esa política no ha sido uniforme en las jurisdicciones provinciales.-

El resultado ha sido que los usuarios abastecidos por empresas reguladas por el Estado nacional (vg EDENOR o EDESUR) de la Región Metropolitana de Buenos Aires (que constituyen

aproximadamente el 40% de los consumidores argentinos) reciban la energía eléctrica con tarifas de Electricidad muy inferiores a las que pagan los consumidores del interior.-

Los usuarios residenciales como los comerciales e industriales de Buenos Aires reciben tarifas que en todos los casos son muy inferiores.-

Sin duda, ello constituye una injusticia manifiesta para con los consumidores del interior y una transferencia de ingresos desde las provincias hacia la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.-

Municipio

El gobierno municipal ha definido este tema como una política de estado, gestionando una tarifa eléctrica diferenciada que beneficie a la industria, el comercio y el turismo y la compra directa de energía a Salto Grande, lo que permitirá un desarrollo trascendental para la región. Es aquí donde se necesita del trabajo en conjunto de todos los sectores, acompañando al Intendente en sus gestiones y reclamos y mejorando las propuestas que ya son una realidad, pero exigen dejar de lados mezquindades y visiones cortoplacistas redoblando el compromiso de todos con una lucha histórica de la región de Salto Grande.