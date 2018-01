Este sábado 6 de enero Gualeguaychú estará convulsionada

“Seguiré marchando llevando en alto el nombre Antonella, hasta que me digan en la cara que el glifosato se prohibió”, dijo Natalia Bazán, madre de Antonella González, convocó a la movilización que se hará al cumplirse dos meses de la muerte de la pequeña que luchó más de un año contra la enfermedad.

Ese día comenzará el Carnaval del País y se realizará además la segunda jornada de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano. En otro punto de la ciudad, un grupo de personas marcharán para gritar “basta de cáncer”.

Ese día será especial también porque se cumplirán dos meses de la partida de Antonella, la pequeña oriunda de la ciudad de Gualeguaychú que falleció tras batallar más de un año víctima de leucemia mieloide crónica.

“Anto” estaba internada en el Hospital Garrahan, donde gran parte de los niños que acuden son entrerrianos.

Con una fuerza que desgarra, poco después de despedir a su hija, Natalia Bazán grabó un emotivo video afirmando que “la vida de nuestros hijos no puede ser un negocio” y pidiendo a la dirigencia política “que detengan esto”, en referencia a las fumigaciones con agroquímicos, cuya relación con el cáncer –entre otras graves enfermedades- es avalada por numerosos estudios científicos.

Dando testimonio de su lucha, Natalia volvió a convocar a la nueva marcha que tendrá lugar este sábado en Gualeguaychú, al cumplirse dos meses de la muerte de la nena.

“Ese sábado vamos a marchar pacíficamente y no nos importa si es nuestra familia sola o toda la comunidad, pero vamos a salir. Nos vamos a reunir en Rocamora y 25 de Mayo y cruzaremos todo el centro. Ese día será la segunda fecha de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano y además comenzará el Carnaval del País, por lo que habrá mucha gente en la ciudad. Queremos que ese día los concejales sepan que no vamos a parar, y que no queremos que posterguen la sanción de la ordenanza del glifosato para marzo”, aseguró Natalia.

“Marcharemos por vos Antito y por todos los guerreros. Basta de cáncer. Queremos respirar sin miedo”, escribió en las redes sociales la mujer en las últimas horas.

“Cada 6 de cada mes marcharemos por Anto y por tantos niños y grandes que se han ido a causa del cáncer. Quizás sea yo sola con una foto de mi hija caminando por las calles, como le prometí a mi hija, o quizás la gente que ya pasó por esto o familias que no quisieran ver morir un hijo como nos pasó a nosotros me acompañarán. Lo voy hacer hasta que me den una respuesta, qué es lo que mata a nuestros niños y que se prohíba el glifosato. Para que todo niño puedan respirar, ir a un río o sentirse seguros que nada les hará pasar por lo q sufrió Antito. Su ONG Ángel de la Eternidad” seguirá de pie luchando por los niños para que puedan respirar sin miedo. Y como no confío en nadie hasta que me digan en la cara: ya descubrimos qué es y que el glifosato se prohibió, seguiré marchando llevando en alto el nombre ANTONELLA”.

