Federico Bruno, el primer atleta en ganar cinco veces el Maratón de reyes

Con un gran éxito y participación de público, tanto corriéndola como en cada esquina alentando a los atletas, se realizó la 39° Maratón Internacional de Reyes. El olímpico Federico Bruno ganó la prueba convirtiéndose en el primer corredor en ganarla en cinco oportunidades consecutivas, quien recibó el premio de manos del Intendente Enrique Cresto, que también corrió la Maratón.

Detrás de Bruno (en 29 minutos 46 segundos) llegaron los hermanos Andrés (29:50) y Cristhian Zamora, repitiéndose el podio de la reciente prueba de San Fernando, en Uruguay.

Rosa Godoy fue la ganadora en la categoría Mujeres. El segundo puesto fue para María Luz Tesuri, quien completó la prueba en 35 minutos. Y Patricia Ponce completó el podio completando la prueba en 36 minutos.

Mientras que el sorteo del auto favoreció a la corredora concordiense Claudia Fernández, quien con mucha emoción y acopañada de su pequeña hija subió al escenario a recibir las llaves del auto.

“La Maratón le da identidad a Concordia”

Hugo Meyer, ​Secretario de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) destacó “la decisión del Intendente Cresto de darle continuidad y apoyar una Maratón que le da identidad a Concordia”.

Mientras que el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante Armando Gay, subrayó que “año a año esta Maratón se va superando y mejorando, y eso es parte de la matriz de esta gestión” municipal.

El Secretario de Deportes del municipio, Marcelo Cresto, destacó el trabajo de todo el equipo de organización y expresó su satisfacción por “haber logrado una gran Maratón de Reyes, con mucho trabajo previo, de todas las áreas del municipio, y con una gran participación y apoyo de la gente”.

Concordia: Capital Provincial de la Maratón

El Secretario de Deportes del Gobierno de Entre Ríos, José Gómez, trajo el saludo del Gobernador Gustavo Bordet a todos los participantes, y felicitó “a todo el pueblo de Concordia por brindarnos esta magnífica fiesta a todos los entrerrianos” y anunció que el Gobierno de Entre Ríos declaró a Concordia “Capital Provincial de la Maratón”.

El intendente Cresto agradeció la Declaración y recordó que “cuando el Gobernador Bordet era Intendente, apoyó mucho la realización de esta Maratón”. Y luego hizo mención a que “en Concordia hay grandes deportistas, muchos de los mejores atletas del país son concordienses, así que vamos a trabajar para que Concordia sea la Capital Provincial del Atleta”.

Las palabras de los atletas

El uruguayo Andres Zamora, quien llegó en segundo puesto, dijo que “por suerte no hizo tanto calor” pero curiosamente eso no le sirvió a su táctica para disputarle la copa a Bruno. “Mi táctica era largar fuerte y desgastarlo a Fede en el inicio, porque se que en el sprint final es el mejor”, pero “no me resultó la táctica y Fede hizo una gran carrera”.

“Quiero agradecer muchísimo a todo el público. Andrés (Zamora) me hizo esforzarme al 110% del límite de mi cuerpo. Pero toda la hinchada, que en cada paso estaba el aliento, lo hice por ellos. Este triunfo no es mío, es de todos los concordienses que salieron a alentar a todos los atletas, esta carrera va para ellos”, expresó con gran humildad el quíntuple campeón de Reyes, Federico Bruno.

Por último, el intendente Enrique Cresto, deportista con amplia experiencia tanto en el aspecto organizativo como participando de maratones, dijo que “Federico Bruno y Andrés Zamora nos brindaron un excelente espectáculo, gracias a ellos y a todos los que compitieron, a todos los que trabajaron en la organización, a Marcelo Cresto, a Marcelo Flores, a Guillermo Von Zellheim, a todo el equipo de trabajo. Y a todos los concordienses que apoyaron y disfrutaron esta gran fiesta del deporte en la ciudad, una fiesta única”.

