Galimberti le pidió a la Ministra Romero más personal y patrulleros para Chajari

El Presidente Municipal de Chajarí mantuvo una reunión con la Ministra de Gobierno de Entre Ríos. Además de personar también le requirió ampliar la cantidad de móviles para reforzar la seguridad en la ciudad y el Departamento.

Pedro Galimberti estuvo en la jornada de este miércoles en la capital provincial desarrollando diferentes gestiones ante organismos provinciales. Una de las reuniones más destacadas la tuvo con la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, de quien depende la Policía de Entre Ríos. En este marco el Intendente le requirió a las autoridades provinciales que evaluen la posibilidad de disponer la afectación de mayor cantidad de personal y móviles para la Comisaría local. “La seguridad no es un asunto de incumbencia municipal, pero no podemos dejar de hacernos eco de los reclamos de los vecinos y por esa razón le trasladé la inquietud a la Ministra, entendiendo que de esta manera se podría garantizar mejores condiciones de seguridad. Se puede disponer de cámaras y sistemas de monitoreo, que pueden ser elementos auxiliares del trabajo policial, pero eso de poco sirve si no tenemos la cantidad de efectivos policiales suficiente y vehículos para que puedan realizar de mejor manera su trabajo.

En cuanto al tema de la seguridad Galimberti señaló que pese a que no es asunto de ingerencia municipal el Gobierno de Chajarí destina no menos de 100 mil pesos mensuales en aportes, de distinta naturaleza, a la Policía de Entre Ríos. “Como Estado Municipal realizamos un esfuerzo muy importante, con recursos de nuestros vecinos, pero quien debe tomar cartas en el asunto es la Provincia”, manifestó el Intendente.

OTRAS GESTIONES EN PARANÁ

Galimberti estuvo en Paraná acompañado por los Secretarios de Gobierno, Rubén Dal Molín, y de Obras y Servicios Públicos, Luis Bognanno. Allí, también con la Ministra Romero, se conversó sobre el proyecto de continuación de la obra de la Escuela N°202 “José de San Martín”, que el municipio ya concretó anteriormente y que ahora aspira a ampliar a partir de un acuerdo con la provincia. Con respecto a este tema el Intendente precisó que quedaron en seguir conversando y que seguramente la semana próxima se reunirá con la Presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazabal de Landó.

En otro orden de cosas, de acuerdo con lo informado por el Presidente Municipal también se firmaron dos escrituras en la Escribanía Mayor de Gobierno. “Se trata de dos donaciones, una con destino a calles y la otra de tres lotes que vienen al municipio, dos de los cuales ya han sido otorgados por Ordenanza a dos instituciones de la ciudad: UOCRA y la Asociación de Veteranos Unidos”, narró Galimberti y también anticipó que a partir de ahora se va a proceder a la escrituración a favor de dichas instituciones.

Otra de las gestiones importantes tuvo lugar en la Secretaría de Energía, donde el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Bognanno, avanzó en las gestiones para la ampliación de la red de gas en la ciudad y además conversó sobre la obra del gasoducto desde Los Conquistadores a Chajarí. “Aparentemente hay bastante interés en que eso pueda avanzar y eso sería muy importante, ya que estamos hablando de una obra de 25 millones de dolares, aproximadamente”, reveló Galimberti.

Finalmente las autoridades municipales también concretaron gestiones en la Caja de Jubilaciones y Pensiones, se presentó documentación en el Ministerio de Salud para avanzar en un compromiso de trabajo conjunto y se peticionó ante la Policía de Entre Ríos la presencia de la Banda de la Policía para el próximo aniversario de la ciudad, que se celebrará el 28 de mayo del corriente año.