Galimberti realizó gestiones en favor de escuelas de la ciudad de Chajari

El presidente municipal de Chajarí se reunió este jueves con la titular del Consejo General de Educación, Marta Landó, obteniendo buena receptividad y compromisos de parte de la funcionaria provincial.

Varios fueron los temas que se abordó en la reunión que tuvo lugar en horas del mediodía en el despacho de Landó. Galimberti fue acompañado por la Directora de Educación, Fabiola Fochesatto Brunini; el Director de Deportes y Recreación, Javier Zampedri y el Director de Comunicación, Gustavo Pizzio. En representación del Consejo, además de Landó, estuvieron presentes la Vocal Marisa del Huerto Mazza y el Director de Educación Física, Roque Chávez.

Uno de los temas en conversación fue el referido a la Escuela N°202 “José de San Martín”, emplazada en el Barrio Salto. Con respecto a este punto el Intendente Galimberti interiorizó a la funcionaria del desarrollo de la primera etapa de la obra de este establecimiento -que fue ejecutada con recursos municipales- y le solicitó su intervención para poder avanzar en la segunda etapa, con el objetivo de permitir que las actividades educativas se trasladen al nuevo edificio, cuya obra fue entregada por el municipio en mayo del año pasado.

En este sentido hay que recordar que la primera etapa consistió en la construcción de tres aulas, un grupo sanitario y galería semicubierta y que para poder efectivizar el traslado se requeriría la construcción de al menos dos aulas más y un espacio para el equipo directivo. “Como municipio, como ya lo hicimos antes, estamos dispuestos a hacernos cargo de la obra, pero necesitamos que el Consejo y el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios habiliten la posibilidad de suscribir un nuevo convenio, ya que eso brindaría una solución definitiva para la comunidad educativa de este establecimiento”, expresó Galimberti, quien también comentó que Landó se comprometió a facilitar las gestiones, desde la Dirección de Educación de Gestión Privada, para que se pueda avanzar en la propuesta del municipio. El presidente municipal también recordó que el Municipio gestiona ante la Provincia el pago de la primera etapa de la obra, lo que representa aproximadamente unos $700.000 pesos que el Gobierno de Entre Ríos debería abonar al Municipio.

Otro de los temas de conversación fue el referido al transporte escolar. Al respecto, Galimberti comentó a Landó sobre el funcionamiento del Pasaporte Educativo, le transmitió algunas inquietudes relacionadas con el transporte de estudiantes con discapacidad, que concurren a diferentes establecimientos de la ciudad y, de manera más extensa, se consideró la situación del transporte de la Escuela de Educación Agrotécnica N°36 “José Campodónico”, que no dispone del servicio de transporte desde 2015, pese a contar con un colectivo y chofer. “Le hicimos saber a la Presidenta del Consejo que este es un problema que aún no tiene solución y que el municipio realizó en 2016 un aporte de más de 70 mil pesos para garantizar el traslado de los estudiantes, cuyo colectivo no se encuentra en funcionamiento debido a problemas con el motor del vehículo”, expresó Galimberti. Sobre este punto Landó requirió a sus funcionarios tomar contacto con las autoridades de la Escuela para conocer el problema y evaluar las posibilidades de solucionar el mismo.

Finalmente las autoridades municipales pusieron en conocimiento a los funcionarios provinciales sobre el desarrollo del programa “Chajarí se ve bien”, que permitió realizar controles oftalmológicos a más de 3000 estudiantes de la ciudad, y le solicitaron autorización para comenzar a trabajar este año en el tema de embarazo adolescente y desarrollar jornadas deportivas y de integración estudiantil, en materia de recreación y deportes, junto con las distintas escuelas de la ciudad. Por último también se dialogó sobre las partidas de fondos para obras menores, para que las escuelas de la ciudad puedan atender requerimientos propios de la actividad que llevan a cabo.