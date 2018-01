Goyeneche dijo que el club Cosmos no tendrá inconveniente de jugar como local

El presentante de AFA en Entre Ríos, realizo una supervisión de la cancha del club Cosmos, con el fin de habilitarla para el torneo nacional C. En tal sentido, Julio Goyeneche, dijo que si bien no está la última palabra, “el club Cosmos, no va a tener ningún problema de jugar como local”.

Tras la revisión del campo de juego del club Cosmos de la ciudad de Federación, Julio Goyeneche, destaco la labor que vienen realizando los dirigentes de la liga local de futbol, “por eso que fue sorpresa que lograran la organización del campeonato sub 15, y además el seleccionado sub 15 represento muy bien a Entre Ríos, y eso tiene que ser un espejo para que se siga mirando a todas las categorías de esta liga”, remarco.

En cuanto a las condiciones de la cancha del club Cosmos, para que pueda ser habilitada a los torneos de AFA, dijo “la veo que está en muy buenas condiciones, así que yo considero que el Cosmos no va a tener inconveniente de jugar de local en esta cancha”, aseguro, sin dejar de reconocer que quedan algunas cuestiones relacionadas a la seguridad que se deberá avanzar con la policía local.

Luego, el delegado en la Mesopotamia de la AFA, hablo del nivel de las 19 ligas que existen en las provincias, cuando opino que las mimas son variadas, porque algunas de ellas participan en los torneos nacionales porque es una buena vidriera para sus jugadores, y otras que tienen aspiraciones de escalar, “sobre todo ahora con la regionalización que produjo el concejo Federal, lo cual fue muy positiva, porque nos permite, dentro de Entre Ríos, eliminarnos y recién a partir de ahí jugar con otras provincias, lo que significa que los costos son muchos menores “, destaco.

“Esto va rumbo a que el campeón de cada liga juegue este torneo, y que el regional C, se junte con el B, es decir la mitad del B, con el C, y la otra mitad del B, con A, así que eso es lo que se viene hablando con el “Chiqui” Tapia, así que ese es un proyecto a futuro, donde también podría desaparecer el nacional B”, indico, al tiempo de aclarar que de eso no hay nada escrito, “por ahora son proyectos”, cerro.

Daniel Andrade, especial para 7Paginas.