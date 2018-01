Gremialistas pesados: Iván Alali, hablo de aprietes y códigos mafiosos

Luego de que el Ministerio de trabajo exigiera el llamado a elecciones en el gremio municipal de Concordia SUEMC, y que se dijera en los medios locales que esta situación se generó por una falsificación de firmas y otros hechos irregulares; ahora el secretario general de dicho gremio Iván Alalí, no solo desmiente eso sino que aclara cual fue el real motivo y asegura ser víctima de una campaña mediática que armo el otro gremio, con el fin de que “Maxi” vuelva al IOSPER.

En el inicio de la nota brindada a Cadena Entrerriana, Iván Alali, explico que el Ministerio de trabajo, pidió que se volviera a convocar a elecciones “porque no se habían respetado los plazos de la convocatoria, así que todo lo demás que se dijo fue una campaña mediática contra mi persona”, aseguro.

Y acoto: “todas esas cosas que dijeron en los medios, que después no fueron a la justicia, y por eso me presente a la justicia y pedí que investiguen”, comento, y denuncio que “se trata de cinco personajes que son bancados por el otro gremio, de los cuales dos de ellos no son afiliados”, señalo.

Luego, el secretario general del gremio municipal SUEMC, confirmo que las elecciones se realizaran el próximo 17 de marzo, y que ya se inscribieron dos listas.

Pero sin lugar a dudas, que lo más fuerte, fue cuando comento que el otro gremio, (sin nombrarlo dejo entrever que se trata del que conduce Maxi Torres), “hicieron o agitaron esta situación porque están preocupados por volver al directorio del IOSPER, ya que en su momento me llamaron para decirme que frenaban todo esto, si yo apoyaba su lista para el IOSPER, cosa que no lo voy hacer porque, más allá que yo no me presente a las próximas elecciones, nosotros vamos a presentar una lista y nuestro candidato al IOSPER será Adrián Gómez”, anticipo.

En cuanto a las posibilidades de presentar una lista para continuar al frente del gremio SUEMC, Alalí, menciono que primero debe resolver un problema familiar, “sobre todo con mi hija que fue una de las víctimas de los últimos ataques mediáticos, “así que hoy lo estamos evaluando”, indico.

Fuente: 7Paginas