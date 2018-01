Grieve habría recibido varios disparos

Fue lo que dijo esta mañana, el sub jefe de la policía departamental Federación, en relación al hecho de sangre, donde fuera asesinado el joven Rene “Pomelito” Grieve. A las 8 y 30 horas, confirmaron a 7Paginas, que el cuerpo fue trasladado hacia la ciudad de Federal.

Al respecto, el comisario Luis Aguiar, primero confirmo que Rene Grieve, llego con vida al hospital San José, y que minutos más tarde, deja de existir a causa de los disparos recibidos en la zona pectoral.

Luego, el sub jefe de la policía departamental, comenta que tras las primeras investigaciones, se detiene en el lugar del hecho, es decir en el ex consorcio a una mujer de 27 años, y no de 37 años, como se había dicho desde un primer momento; y a quien se le secuestro un revolver calibre 22.

Sobre los datos de esta joven mujer, Aguiar, señalo que anteriormente estuvo viviendo en Buenos Aires, y que ahora residía en una propiedad del barrio 144 viviendas.

“Las posibles causales son materia de investigación, así que los primeros datos aportados a Fiscalía son los que van a dar a luz lo que realmente habría ocurrido en el lugar, donde los indicios nos indican que esta persona podría ser la autora de los disparo de arma de fuego”, expreso.

Represalias

Sobre posibles represarías de amigos y familiares de la víctima, señalo que anoche debieron reforzar la vigilancia en la zona donde habita esta mujer, “para evitar algún tipo de represalias, porque sabemos que ella tiene familias, así que también debimos enviar más personal policial al hospital San José, porque allí se habían concentrado varias personas”, término diciendo, el comisario Luis Aguiar.