Guillermo Barros Schelotto no quiere que el concordiense Walter Bou se vaya de Boca

Según confirmó Christian Bragarnik, representante del delantero oriundo de Concordia, el Necaxa realizó una oferta para llevarse los goles de Walter al fútbol mejicano, pero el técnico del Xeneize pretende retener al atacante entrerriano.

Hace tres meses que no Walter Bou no juega de titular en Boca, y hace casi 11 que no convierte un gol. En este contexto , parecía que el delantero entrerriano se iba a ir del Xeneize por una oferta proveniente del Necaxa de México, pero Guillermo Barros Schelotto pidió que se quedara, empezó la pretemporada con el plantel y el domingo será el primer nueve equipo en el 2018. “Hubo una oferta por una compra, pero no sale ahora”, confirmó Christian Bragarnik, representante del concordiense.

En el año y medio que lleva en Boca, Bou pasó por todas. Tuvo un primer semestre a puro gol, metiéndola cada vez que tenía una oportunidad. Hizo que no se notara la ausencia de Benedetto en el tramo final el 2016, con goles a San Lorenzo, Racing (dos) y River. Y en el verano pasado tuvo una racha tan buena que mereció quedarse con la titularidad. Pero la reaparición del Pipa y sus goles en la reanudación del torneo lo relegó mucho y su poder de fuego se apagó.

A tal punto llegó la racha negativa en la que cayó la Panterita que el último gol lo hizo en el verano pasado, el 25 de febrero a Colón (2-1), y de ahí en más no volvió a marcar: en todo el 2017 no metió ninguno en partidos oficiales. Y sobre el cierre del año, cuando Benedetto se lesionó la rodilla e iba a tener nuevas oportunidades, una lesión polémica (no hubo parte médico) se lo impidió y le hizo restar consideración del cuerpo técnico.

Ahora, en el arranque del 2018, Walter compartirá el ataque con Espinoza y Junior Benítez, quienes también necesitan demostrar que están a la altura del club. Con el Pipa de baja durante todo el semestre, en consideración del Mellizo es el primer recambio para Wanchope Ábila, y el domingo tendrá la chance de empezar a enderezar su puntería.

