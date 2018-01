Hernán Burna, desmintió que sea uno de los 128 procesados en la causa ATER

La semana anterior se publicó la lista de los ex empleados de ATER, empresarios, contadores y profesionales que fueron procesados por un desfalco de alrededor de 50 millones de pesos a través del mecanismo de compensaciones de impuestos. En dicha lista “negra” figura Hernán Luis Burna, y fueron varios los medios de prensa de la provincia, que relacionaron ese dato con el actual vice intendente de la ciudad de federación, Hernán Daniel Burna. “Fueron varios lo que me consultaron si era yo, pero realmente no tengo nada que ver con esa causa y ni siquiera conozco a esa persona”, aseguro, Burna, a 7Paginas.

Página política, publico: La jueza Marina Barbagelata procesó a 128 personas entre ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), un ex funcionario, empresarios y contadores por el millonario desfalco a través del mecanismo de compensaciones.

En el listado (ver todos los nombres aquí) se encuentran los ex empleados de ATER Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Fabrizio Dayub, Daniela Miño; el ex tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria; los contadores Jorge Martín Zuttión, Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti; y los empresarios Néstor Iván Szczech, Guillermo Derudder, Javier Andrés Germanier (Flecha Bus), el ex diputado provincial Hernán Burna, Miguel Ángel Matías Galuccio y Miguel Artemio Waigel, entre otros. El listado tiene 128 nombres propios. La magistrada les imputó los delitos de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho y fraude contra la administración pública, según cada caso; y trabó embargo sobre sus bienes por sumas que van desde 30 mil hasta 100 mil pesos.

Burna, Desmiente

“Yo sabía de esa caso, y que había un empresario de Federación involucrado (por Claudio Maria Santiago), desde que se inició todo, por eso cuando me llamaron para preguntarme, lo tome como si me estaban haciendo una broma”, comento a 7Paginas, el ex diputado Radical.

Quien acoto: “yo no tengo ningun inconveniente con ATER, y ni siquiera conozco a esa persona, que tiene el mismo apellido, pero que se llama Hernan Luis, y yo soy Hernán Daniel”, aclaro, el empresario maderero, actual vice intendente de la ciudad de Federacion.