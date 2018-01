Internas: Cecco, pego primero

Luego del alejamiento del secretario de Gobierno y Hacienda, Dr. Jorge Tajes, el intendente de la ciudad de Federacion, le confió a 7Paginas, que quien ocupe ese lugar, tendría una relación directa con las elecciones del 2019, y anticipo que sería el concejal Pablo Liberatori. Además, marco más distancia con el otro aspirante, que sería Hernán Burna, cuando dijo que están estudiando la posibilidad de que el edil Liberatori, tome una licencia para evitar que en su lugar ingrese Silvia Pessarini, quien pertenece al sector del vice intendente.

A pocos días del 2018, y cuando todos suponían, un acuerdo electoral; Carlos Cecco, sorprende a propios y extraños, al anticipar que en el lugar de del Dr. Carballo Tajes, nombraría a uno de los posibles candidatos que tendría el oficialismo para que lo suceda.

El cuatro veces intendente de Fedracion, ex Diputado Nacional y ex presidente del Comité provincia de la UCR, saca a relucir su muñeca de estratega, para empezar a tejer la propuesta que tendrá el oficialismo para las elecciones del próximo año. Es decir que con esta maniobra, no hizo otra cosa que aclarar como jugara la interna.

Algunos dicen que la salida de Tajes, tiene cierta complicidad con este anuncio, donde Cecco, no solo se define por la figura del joven Liberatori, sino que además, pone en inferioridad de condiciones a sus posibles adversarios, porque la jefatura administrativa que involucra dicho cargo le suma el accionar político cuando adelanta que a partir de ahora también será el jefe de gabinete.

Pablito

Hace seis años, ni el más avezado estratega hubiera dicho que Pablo Liberatori, sería el heredero del cequismo, pero para los que siguen al viejo líder radical, no es sorpresa esta noticia, porque de aquella cooperativa que armo para imponerse en las elecciones del 2011, uno de los únicos fieles y obediente a Cecco, fue justamente el joven Liberatori, quien no solo cumplió al pie de la letra con su primer cargo en la dirección de cultura, sino que se ganó la confianza al revitalizar dicha dirección y como si esto fuera poco, fue pieza principal para la recuperación definitivas de los carnavales federaenses.

Pero la chapa de político, la obtiene al ganar las elecciones internas, frente a todo el arco opositor, y acceder así a la presidencia del comité local de la UCR; cargo que fue reelecto.

Y como si todo lo dicho fuera poco, el año pasado el carnaval de Federacion recibió numerosas críticas de los comparseros, los que terminaron pidiéndole al intendente Cecco, que lo vuelva a convocar.

La interna

Una fuente fidedigna le confió a 7Paginas, que Hernán Burna, va a jugar sus chances en las próximas internas, porque a él “Colorado” no le seduce ningún otro cargo para arreglar y bajarse.

En el caso de Alcides Miñones, es el único que al igual que Cecco, tiene estructura propia, y estaría analizando la posibilidad de jugar, pero si no es así circula una versión de que podría llegar a un arreglo con Rubén Rastelli, quien se sumó en la última interna a diputados.

Algunos cercanos al vocal de Cafesg, también contaron que “Caroso”, con esta jugada de “Carlitos”, estaría obligado a un arreglo con Miñones o el propio oficialismo si no quiere quedarse sin trabajo en el 2019.

Por el lado del PRO local, Rafael Andrade, le aseguro a 7Paginas, que ellos están en condiciones de ir a las PASO, con candidato propio, “Es un comerciante”, dijo, el Víbora, quien también dejo entrever que ese anuncio tiene más olor a un futuro arreglo.