La fe por Antonio Gil; el santo más popular, volvió a reunir a más de 200.000 fieles

El jefe de la seguridad, Comisario Ricardo Barboza, le dijo a 7Paginas, que el número rondaría las 200.000 personas, y que solo se registró un incidente menor. Además, se supo que todo el tránsito de la ruta 11, se desvió en Goya Corrientes, por mayor seguridad.

Si bien el movimiento, arranco entre el jueves y viernes; el grueso de la llegada de los fieles se comenzó a registrar después del mediodía del sábado y todo el día domingo. Cuando cientos de ómnibus y vehículos de distintos tipos, llenaron cada rincón del extenso predio; tal como sucede cada 8 de enero, fecha en que se recuerda la muerte de, Antonio Gil, aquel gaucho justiciero que protegía al débil, aliviaba al enfermo y vengaba a los humillados y que hoy se convirtió en un santo popular, que hace favores a los más humildes.

El “Gauchito” Gil, no está comprendido dentro de la liturgia católica, pero eso sin embargo no fue obstáculo para que su figura crezca hasta convertirlo en un santo popular que no necesita ser reconocido por ninguna iglesia, y que actualmente representa uno de los fenómenos sociales con más convocatoria en la argentina.

Todo esto, se pudo comprobar, en esa fe que expresan sus fieles seguidores, los que masivamente llegan a Mercedes Corrientes, de distintos puntos del país, como así también varios de países limítrofes, como del Paraguay y Brasil, donde es imponente ver el color rojo en cada uno de los fieles.

En la previa, no falta la serenata, que comienza con el baile desde muy temprano el día 7, y solo se detiene a las 12 de la noche, cuando el cielo se ilumina con un arsenal de fuegos de artificio, por alrededor de intensos 15 minutos.

En cuanto a la manera de venerar al santo popular, la mayoría de las personas transitarán colas de varias horas, para tocar la imagen que se encuentra dentro del santuario construido, en el que también hay un pedazo del árbol donde le dieron muerte al Gaucho.

El 8 de enero

Un clima único, convertido por aquellos que ya se encuentran en el predio, aplaudiendo las diferentes peregrinaciones de a pie y de a caballo que llegan al lugar, ofreciendo Baipuru y tortas fritas a los que están parados, alentando a la vera del camino.

Seguridad

El comisario Ricardo Barboza, le confirmo a 7Paginas, que el número de personas a las 12 del mediodía del lunes, había superado las 200.000,“y todo se desarrolló dentro de los parámetros normales, donde solo se tuvo que lamentar un incidente de un herido con arma blanca, que no pasó a mayores porque ya fue dado de alta”, señalo.

Al tiempo de acotar que el operático de seguridad demando a 250 efectivos, “así que al estar al frente en el quinto año consecutivo, tenemos personal altamente adiestrado para esto”, remarco.

Luego, el jefe de la seguridad, destaco, que la mayoría de las personas que llegan hasta Mercedes, “son del gran Buenos Aires, pero vienen de distintos puntos del país, como así también de países limítrofes como Paraguay y Brasil”, graficó.