La juntada del martes obligo a que bajen los funcionarios de la provincia a Chajari

Tras los últimos hechos delictivos en la zona rural del departamento Federacion, el presidente de la Junta de Gobierno de La Fraternidad, Gaspar Chaparro, anuncio una convocatoria de todos los colonos para este martes en la ciudad de Chajari. Esto seguramente hizo que este mediodía se reunieran en la ciudad de amigos, funcionarios judiciales, policiales y políticos de la Provincia, con los intentes y legisladores del departamento Federacion.

Previa a esta reunión, el senador Miguel Piana, dijo en radio UNO Federacion, que “a nuestro departamento vienen profesionales a robarle a los indefensos colonos”, expreso, al tiempo de reconocer la precariedad que tiene la policía local, para actuar en consecuencia.

Luego y entre otros conceptos, el senador provincial, hablo con dureza cuando se refirió a la actuación de la justicia, “no puede ser que en uno de los atracos, el delincuente estaba purgando una condena”, se quejó.

Para redondear, opino que el punto de partida estaba en juntar a los principales actores de la justicia, las fuerzas de seguridad y la política, “para debatir y aunar esfuerzo, sobre cómo le brindamos seguridad a nuestros colonos”, manifestó, el legislador, sin mencionar que un rato después se iba a realizar esa reunión.

Finalmente, Miguel Piana, recomendó al intendente Cecco y a la policia de Federacion, no perder de vista a quines ingresan a la villa termal, “porque algunos delincuente hacen que vienen a pasear y nos están estudiando”, advirtió.

Con respecto al próximo paso que se concretará en el marco de la lucha contra la inseguridad, Piana dijo que “el primer martes de febrero (6 de febrero), vamos a volver a reunirnos en Chajarí, para evaluar cómo se avanzó en el transcurso de un mes, en torno a este trabajo en conjunto; con todos los funcionarios que este viernes visitaron nuestra ciudad”.

“El nuevo encuentro será interesante, dado que nos servirá para corregir errores que sin dudas tenemos en todos los ámbitos (…) Este es un tema que nos preocupa mucho, por eso pienso que fue positivo este encuentro inédito. Luchamos contrarreloj, porque no estábamos seguros que puedan venir todos los funcionarios desde Paraná. De hecho, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, no pudo venir porque no disponía de un helicóptero para llegar a tiempo a Chajarí”, recalcó.

Quienes participaron de la reunion en Chajari; el presidente del Concejo Deliberante, contador Marcelo Borghesan, en nombre del intendente Galimberti, que esta de licencia, el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Gustavo Maslein; el secretario de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Pablo Biaggini; el jefe de la Delegación Chajarí de Gendarmería Nacional, alférez Marcelo Rodríguez; el jefe de la Delegación Chajarí de la Policía Federal Argentina (PFA), subcomisario Ariel Tridente; el jefe de la Policía Departamental de Federación, comisario mayor Nelson Vega; el senador provincial Miguel Piana; y la diputada provincial Gabriela Lena. Además, fueron parte del encuentro, el intendente de Villa del Rosario, Gustavo Zandoná; el intendente de Santa Ana, Mario Toler; el intendente de Federación, Carlos Cecco; el intendente de San Jaime de la Frontera, Felipe Balcaza; el intendente de Los Conquistadores, Alcides Miño; el presidente del Centro de Actividades Económicas de Chajarí (CAECh), Hernán Pierucci; el presidente de la Sociedad Rural de Chajarí, Héctor Reniero, el fiscal de Concordia, José Costa; el fiscal del Juzgado local Maximiliano Larocca Rees; el jefe de Investigaciones de la Provincia, Carlos Shmunk; el director de Investigaciones de la Provincia, Fabio Jurajuria; el presidente de la FeCiER (Federación del Citrus de Entre Ríos), Fernando Borgo; entre otros.