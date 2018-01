La mujer escracha afirma que le hicieron una cama, pero ventila: “quien no vende droga en Chajari” VIDEO

Luego de que 7Paginas, publicara el polémico video donde dos jóvenes de la ciudad de Chajari, filman a una mujer vendiendo “Merca” en pleno centro de esta ciudad, hecho que fuera denunciado a la justicia por el intendente Galimberti, y que además, obligara al propio jefe de la policía Federal, Roncaglia, salir a explicar que no conoce a esta mujer, que se sacó una foto con él, ahora se supo de un audio, donde Verónica, así se llama la quiosquera, asegura que le hicieron una cama y que ella no sabía lo que estaba diciendo.

En las últimas horas se conoció un audio de una comunicación telefónica, y a la cual tuvo acceso 7Paginas, donde Verónica, afirma “esa fue una camita que me hicieron, una ciertas personas”, empieza diciendo.

Sobre la entrega de un cebollín de cocaína que claramente se observa en ese video, la quiosquera menciona “a mí me dejaron eso para que se lo entregue a ciertas personas; yo lo guarde ahí arriba; pero bueno había sido una cama que me hicieron”, relata, y agrega, “yo lo entregue y les dije que si querían más, el muchacho que me lo dejo me dijo que le avisaran”, le cuanta esta mujer a un tal Lucas.

Más adelante, esta mujer que ya tiene antecedentes penales por billetes falsos y cheques sin fondo, menciona, “fue así como te conté; acá no hay nada malo, porque yo no vendo drogas”.

La supuesta camita

En cuento a la cama que asegura que le hicieron los dos jóvenes que filmaron el sonado video, Verónica, dice que es una venganza, porque “yo denuncie a la tía de uno de estos pibes, porque me había cagado con unos cheques y demás, así que por eso paso esto-y añadió- ya está; pero hoy en Chajari, quien no vende droga”, remato.