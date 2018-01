La Sociedad Rural de Chajarí convocó a una reunión abierta ante los graves hechos delictivos

La reunión será este martes en el predio de la Sociedad Rural de Chajarí y fueron convocados autoridades policiales, judiciales, intendentes, legisladores y productores en general. El presidente de la Sociedad Rural de Chajarí, Héctor Reniero, aseguró que “el campo ya no es un lugar seguro”

“El campo ya no es un lugar seguro como antes y los hechos de inseguridad que se repiten no solo en las ciudades del departamento Federación, sino también en rutas y zonas de colonias mantienen muy preocupados a la sociedad en su conjunto, por lo que si bien en esta convocatoria no resolveremos el problema es hora de empezar a tomar medidas al respecto”, sostuvo el dirigente rural.

Por eso se convocó para este martes 9 de enero a las 20:30, en el predio de la Sociedad Rural de Chajarí, al Jefe de Policía Departamental de Federación, a la Policía Federal, autoridades de delitos rurales, fiscales, intendentes de la zona, senadores, productores y público en general porque “el objetivo es intercambiar de forma respetuosa ideas que nos permitan arribar a posibles soluciones, si se da alguna falta de respeto la reunión será suspendida inmediatamente”, adelantó Reniero.

APF para 7Paginas