Lauritto puso paños fríos a la interna y pidió unidad

El intendente de Concepción del Uruguay planteó la necesidad de reunir al peronismo y buscar consensos “mucho más allá de cargos ni de candidaturas que no aliento”.“Cuestionar parece mejor negocio, pero los que somos dirigentes tenemos otro tipo de responsabilidades”, dijo.

Eduardo Lauritto mantuvo un encuentro institucional con el gobernador Gustavo Bordet en el que no quedó excluida la agenda política.

Reconoció la existencia de “diferencias que en estos últimos tiempos quizás pueden haberse ahondado”, pero remarcó: “Lo que no tenemos que tener dudas es de la necesidad de gestionar, de reunirnos y buscar consensos para tratar que el peronismo pueda tener la mejor posibilidad como propuesta”.

“Son momentos que todos sabemos que no son sencillos, que tienen también sus dificultades, pero yo no tengo la menor de las dudas de que el diálogo, el conversar nuestras diferencias en el peronismo, es el único camino”, enfatizó.

“Por supuesto que quien no esté de acuerdo tendrá todas las posibilidades de no estar en ninguna mesa. Siempre tuve la voluntad de concurrir a todos los lugares donde fuera invitado, en función de tratar de intentar reunir a peronistas y al peronismo. Está claro que tiene sus dificultades pero no voy a abandonar esa idea, mucho más allá de cargos que no aliento ni de candidaturas que me parece que no es momento”, aclaró Lauritto.

“Creo que es un momento no sencillo y que la provincia tiene un tiempo de gestión que es el que hay que desarrollar y los intendentes tenemos el compromiso en nuestras ciudades. En mi caso en Concepción del Uruguay, donde hacemos esfuerzos pero por supuesto hay muchas necesidades”, sostuvo.

“Sé el momento que estamos viviendo y también sé que el peor de los errores sería no generar esfuerzos, en el sentido de construir consensos. Cuando uno dialoga tiene que partir de una base: si es cierto que quiere dialogar y hay voluntad de diálogo, todos tenemos que ceder. Cuando aliento esto no soy ingenuo, también podría ponerme en la vereda de enfrente o cuestionar porque hasta parece mejor negocio, pero los que somos dirigentes tenemos otro tipo de responsabilidades”, insistió.

