Lifschitz: “a la municipalidad el aumento de la electricidad no le aporta ningún beneficio, más bien todo lo contrario”

Con respecto al elevado aumento de la electricidad la Cr Mónica Lifschitz, Secretaria de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Concordia, explicó que: “Los montos que la Municipalidad cobra por Tasa de Alumbrado Público y Contribución Única y lo que paga por energía eléctrica (tanto por alumbrado público, como por las reparticiones públicas) y mantenimiento prácticamente se compensan. Es decir que lo que la Municipalidad cobra, muchas veces no le alcanza para pagar a la Cooperativa Eléctrica”.

“Ello explica que el aumento no va a mejorar los ingresos municipales. Los ingresos y los gastos, para el Municipio son prácticamente proporcionales”.

“Esto lo demuestran los números, si uno analiza el período julio/2016 a junio del 2017 la Municipalidad recibió de la Cooperativa Eléctrica en concepto de esta tasa la suma de $ 46.947.617 y su costo fue de $ 44.035.201. Por lo tanto el haberla bajado este año vamos a igualar los ingresos con los costos respecto de la Tasa de Alumbrado”.

“Y para los tres años restantes que vamos a seguir bajando la Tasa de Alumbrado Público para evitar que se genere un déficit es que vamos a bajar el consumo del alumbrado a través del programa Concordia Ciudad LED”.

“Con respecto a la Contribución Única la Municipalidad cobro en el periodo anteriormente mencionado la suma de $ 27.341.759 y tuvo que pagar por consumo de energía de las reparticiones públicas (incluyendo EDOS) la suma de $ 32.702.222”.

“Por eso aquellos que habla de la eliminación de la Contribución Única o de una mayor baja en la Tasa de Alumbrado hablan desde el desconocimiento, ya que los números son claros, actualmente todo lo que cobra el municipio es aproximadamente lo que paga por el alumbrado, mantenimiento y el costo de la electricidad de las reparticiones públicas, ni un pesos más ni un peso menos”.

“El aumento del valor de la energía en la boleta recientemente recibida por los usuarios responde al aumento del costo de la energía. En enero de 2016, costaba $31 el MWh para el segmento residencial y $100 el MWh para el segmento industrial, y pasó a costar $640 y $ 1.070 el MWh respectivamente, representando un aumento de más del 2.000% y 1.000% para cada uno de estos sectores”.

“O sea que el reciente aumento de la factura de energía eléctrica claramente no responde a una cuestión de impuestos nacionales, provinciales o municipales, como sostiene algunos dirigentes de la oposición. Los impuestos son los mismos, e incluso como mencionara anteriormente en el caso de Concordia los hemos bajado”.

“La solución no es bajar los impuestos sino la tarifa y los gastos de transporte de nuestra energía, que se produce a 10 kms. de Concordia, y tenemos que pagar para que la lleven a Buenos Aires y nos la vuelvan a vender 5 veces más cara”.

“Si reconozco que tenemos casos de impuestos que son injustos como el IVA (que es un impuesto Nacional) a una tasa del 21% para domicilios y del 27% para empresas”.

“En cambio lo que cobra la Municipalidad no es un impuesto, sino que es una Tasa por la contraprestación de un servicio, que en éste caso es el alumbrado público. O sea que en realidad lo que se paga es la iluminación de los espacios públicos que todos usamos. Si esta Tasa no existiera no habría recursos específicos para iluminar las calles de nuestra ciudad”.

“La Municipalidad no ha tenido ninguna injerencia en el aumento, todo lo contrario; en el marco de la política tributaria impuesta por el Intendente Cresto de ir bajando los tributos gradualmente, también se contempló para este año una baja en la Tasa de Alumbrado Público. Y de seguir con el Programa de reducción del consumo de energía a través de la instalación de iluminarias LED, podríamos estar reduciendo nuevamente a mitad de este año la Tasa, lo que beneficiaria nuevamente a los vecinos”.

“Nos hemos propuesto ir bajando los tributos en un plazo de 4 años, fundamentalmente en la Tasa Comercial y de Alumbrado Público. En esto junto con Villaguay somos los únicos municipios de la provincia que estamos haciendo un esfuerzo de ir bajando los impuesto a pesar de la situación económica actual”.

“Si bien es cierto que la Argentina se caracteriza por contar con una alta presión fiscal también es importante destacar que esta es ejercida fundamentalmente por la Nación (85%) y las Provincias (12%), siendo tan solo un (3%) los Municipios”.

“A pesar de esto estamos contribuyendo a la baja de la presión fiscal, aunque es difícil que el contribuyente aprecie el esfuerzo, ya que la incidencia en la carga tributaria de las tasas municipales, como mencionara anteriormente, es mínima”.

“Por lo tanto si lo que se quiere no es hacer demagogia y se quiere realmente beneficiar a los vecinos quedan dos caminos, o se baja la tarifa o que estos costos sean subvencionados directamente por CTM, tal como proponen algunos”.

“Quiero dejar en claro que el Intendente Enrique Cresto desde que asumió, y aún con las tarifas anteriores, propuso dos cuestiones fundamentales y estratégicas: la tarifa eléctrica diferenciada y la posibilidad de compra directa de energía al sistema de generación, que también beneficiarían significativamente a los usuarios de concretarse tales medidas, pero claro, para lograr esto se necesita la aprobación de los gobiernos de la Nación y de la Provincia”.

“Por lo expuesto, la Municipalidad no se va a ver beneficiada con el aumento, contrariamente si se va a ver perjudicada ya que previsiblemente se va a “enfriar” aún más la economía, lo que va a afectar negativamente la recaudación”.

“Es muy llamativo que se haya iniciado una campaña de tergiversación de información, tratando de confundir el eje de los recientes aumentos de luz, que ponen en jaque a las economías familiares y de las empresas concordienses, intentando hacer responsables a quienes estamos haciendo un esfuerzo real, afectando recursos propios, y acompañando a nuestros empresarios y vecinos para morigerar el impacto de estos aumentos desproporcionados”.

“Finalmente quiero destacar que a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría a mi cargo, se ha dispuesto requerir a la Cooperativa Eléctrica para que informe en el plazo correspondiente, sobre el cumplimiento con los mecanismos que las leyes establecen en protección de los usuarios y consumidores (información previa al consumidor, audiencias públicas, etc.), con el fin de evaluar si se han cumplido”.