Martin Méndez: “La Maratón de Reyes es una fiesta popular donde todos salen a las calles”

Martín Méndez, una de las figuras de las últimas ediciones de la Maratón de Reyes, lamentablemente no podrá ser parte de la 39° edición, debido a una lesión. No obstante estará alentando a todos los que participen y seguramente recibirá en la llegada​ al ganador. Con toda la experiencia y la destacada participación en competencias en todo el país, Mendez brinda algunos consejos a todos los que este sábado sean parte de la máxima fiesta del deporte de la región. Luego de destacar que la Municipalidad brinde la posibilidad de realizarse el apto físico gratis, aconsejó: “Si tienen dudas de correr 10 o 5 km, corran cinco” aconsejó.

“Lo principal es que disfruten de la prueba, es una fiesta popular donde todos los concordienses salen a las calles y conocemos de que se trata. Les recomiendo a los atletas que esta semana previa descansen, en lo que se denomina puesta a punto. Si la competencia es el sábado, eviten entrenamientos fuertes” ​ en los últimos días,​ remarcó Méndez, quien tiene sobre sus espaldas varias ediciones de la tradicional prueba, además de una vasta experiencia en el atletismo.

​​ HIDRATARSE Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE

En cuanto a la hidratación, Méndez aseguró que lo fundamental es “tomar mucha agua, en todos estos días, vayan consumiendo mucha agua y después hagan ​lo​ antes, durante y después de la carrera” añadiendo sobre la alimentación que es importante que eviten ingerir alimentos grasos o frituras. “Si ya tienen una dieta, no la cambien y sigan consumiendo mucha fruta, verdura, agua y comidas saludables con mucha proteínas como puede ser pescado, pollo, pastas” inclusive, al ser la maratón a la tarde-noche, “los atletas no deben variar su menú el sábado”.

Por último destacó ​”esta idea de Enrique Cresto de que la Municipalidad pueda hacer los chequeos médicos previos en forma gratuita a todos los corredores que quieran hacerselo”, dijo, y aconsejó a los atletas a que lo hagan porque es muy importante. “Es una prueba para disfrutar y no para lograr récords de tiempo, es exigente por eso aquellos que no son habituales a este tipo de competencias pero que les gusta ser parte de Reyes, si en algún momento tienen que caminar, que caminen, no se exijan”.