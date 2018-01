Minino: “Demostraremos que en Federación es posible un Peronismo decente”

La ex concejal del PJ, Licenciada Alejandra Minino, salió a marcar diferencias con las tibias posturas de integrantes del Poder Legislativo y de las autoridades partidarias del Justicialismo indicando “que el pueblo peronista está viviendo mal y nadie sale a plantear nada. No hay resarcimiento del desastre que nos sigue generando Salto Grande, Cafesg totalmente paralizada porque el gobierno Nacional no envía las remezas y dejamos de reclamar lo que nos corresponde por derecho; por lo que muchos actores sociales que estamos conversando vamos a comenzar a plantear estos temas que son fundamentales para el crecimiento de nuestra comunidad” sentencio.

En tal sentido marco como vergonzante la ausencia de las autoridades partidarias “hasta podríamos decir que nos dejan dudas de la honestidad en el planteo político, solo existen para los medios porque los compañeros no pueden esperar absolutamente nada porque ellos solo tratan de jugar la personal o para sus parientes”, denuncio.

Y acoto, “cuando a los compañeros nos persiguieron y nos echaron del hospital sin motivos en la nefasta Dirección de Luis Álvarez y Javier Surt, que figuraba como secretario técnico, todos se escondieron y a nosotros no nos quedó otra que recurrir a la justicia para defender nuestros derechos por la larga trayectoria que tenemos dentro del ámbito de la salud pública”, apunto.

Luego, Minino, arremetió: “Soy profesional, pase por la universidad y formamos parte de la dirigencia política que jamás pierde el contacto con la gente. Por lo tanto nuestro compromiso militante está vigente cada día, como lo hicimos cuando debimos ocupar lugares de representación donde nuestras posturas y gestiones de obras están a la vista. Estamos elaborando propuestas porque vamos a jugarnos con todo, sin especulaciones y cambiar cosas que beneficiara al peronismo en el sentido que no estamos para la rosca sino en la resolución de los graves problemas que sufren los más humilde; se debe terminar la falta de acción a los que ocupan cargos y en dos años se parecieron como el avestruz poniendo la cabeza debajo de la tierra porque no quiero desconfiar que hacen el juego del tero” expreso con ironía.

La Licenciada Alejandra Minino dijo que su referencia y conductora política es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; “La jefa sigue vigente como la conductora del Movimiento Nacional y Popular, es la expresión de la reafirmación de la recuperación de los derechos que habíamos logrado y en la actualidad el gobierno Nacional de Macri los está quitando. Con Cristina como Líder del Movimiento y los compañeros que deban jugar en la representación vamos a volver pero debe ser con un planteo claro y definido como así también una propuesta que priorice la equidad como la inclusión” concluyo.

Carlos Detona, para 7Paginas