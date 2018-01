No hay explicación que valga, los ajustes tarifarios atrasados se tendrán que pagar

Es indudable que la mayoría de la ciudadanía de Concordia está absorta, aturdida e indignada al tener que afrontar el pago de las facturas de energía eléctrica que recibieron en estos días. La Cooperativa Eléctrica de Concordia este miércoles brindó datos precisos del reajuste tarifario demorado por varios años y el quite de subsidios aplicado por el Ministerio de Energía de la Nación. En este sentido es muy difícil explicar porcentajes cuando desde un lado y otro del mostrador, no queda otra que pagar. Como consecuencia de los horrores y manifiestos desastres que cometieron y cometen quienes son responsables por las políticas aplicadas por cada gobierno de turno.

En conferencia de prensa y exclusivamente para el periodismo este miércoles el Concejo de Administración brindó datos y precisiones del reajuste tarifario.

El ingeniero Federico Schattenhofer fue el responsable de brindar la información y explicación de las modificaciones de la tarifa de energía.

En primer lugar destacó que la recomposición o reajuste de las tarifas de energía es regulado por el Entre Provincial Regulador de Energía (EPRE).

En la factura de energía hay tres ítems básicos: precio mayorista, los costos de distribución y los otros impuestos y tasas. El precio mayorista venía siendo subsidiado en gran parte y eso practicamente se terminó y, a partir de febrero para un porcentaje mas reducido correspondiente a los grandes consumidores como pueden ser fabricas, aserraderos, el subsidio será 0%.

Cabe señalar que hubo “un 37% de aumento a partir del 1° de diciembre” que “fue promulgado por resolución nacional”. Mientras que “hay un 23% a partir del 1° de febrero del precio mayorista” que, sobre el final, determina que el “acumulado da un 68%”.

"Para la tarifa residencial, hay otros parámetros técnicos", por lo cual "incidió para diciembre entre un 14 y 17% en el valor final que recibe el usuario y en febrero otro 14%". "En total va a estar 32 o 34% acumulado en el precio final que se le va a incrementar en el usuario residencial", estimaron.

La recomposición tarifaria tiene que ver con un atraso que está demorado desde el año 2015. El cual generó infinidad de problemas para el sostenimiento del sistema eléctrico , y que fue muy díficil de sostener tanto en infraestructura, inversiones o financieramente, señalaron.

Sumado a ello la quita del subsidios que en noviembre de 2015 el por entonces futuro y hoy Ministro de Energía de la Nación, Juan Jose Aranguren había adelantando señalando que, el futuro gobierno va a “corregir el sistema tarifario en la Argentina” porque actualmente se está “privilegiando a los consumidores de la Capital y de Buenos Aires” .

En este contexto y para hacer un poco de memoria, desde noviembre del 2013 la tarifa de luz eléctrica no ha sufrido alteraciones en la región.

“El valor de compra para las 18 Cooperativas y para Enersa (empresa proveedora del servicio eléctrico en Entre Ríos) está erradicado en el valor de la venta”. Porque en febrero del 2014 se hace la audiencia pública quinquenal – que tendría que haberse hecho en el 2013- y en esa audiencia pública se puso un 19,8% y se suspendió por la convergencia nacional.

Y después se prorrogó hasta diciembre del 2025. No sólo que no se aplicó ese 19,8 sino que se incumplió el contrato de concesión firmado en el 2014, en el cual dice que el EPRE debe estipular un aumento trimestral que debe ser llevado a la tarifa de los usuarios y además no se pudo recomponer el valor de la energía.

Ahora bien, la tarifa eléctrica se formula por el costo de abastecimiento y el valor agregado de distribución (VAD). De ésta fórmula los incrementos se dieron en el costo de abastecimiento que tuvo una modificación importante por la quita de subsidios.

Entre otros documentos exhibidos en conferencia se conoció la facturación emitida por CAMMESA con el incremento que la Cooperativa tuvo que hacer frente en la tarifa que debió pagar a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), reiterando la caída de los subsidios y el incremento pleno de la tarifa nacional:

Diciembre 2015 $ 5 millones , Diciembre 2016 $14 millones, Diciembre 2017, $ 38 millones aproximadamente.

El impacto de la suba en las finanzas de la prestataria de servicios públicos es enorme, pero se trata de un dinero que no queda en Concordia, sino que pasa directamente a la mayorista.

En números más finos en 2015, la Cooperativa pagaba $90 y el costo era de $ 640. En 2017, el costo real fue de $ 1200 y la Cooperativa paga $ 800, con una clara reducción del subsidio.

Por otra parte indicaron que sobre una masa de consumo residencial de 48.000 hogares, 12000 de ellos estimativamente siguen subsidiados con la Tarifa Social, por el estado nacional, hasta 150 kwh.

El mayor impacto según lo que manifestaron se da en quienes están en el rango de consumo de 350 kwh.

En términos generales fue la información brindada por la empresa de energía de la ciudad.

Al final la conferencia en el hall central del edificio se habian congregado un grupo de vecinos y algunos comerciantes con el objetivo de participar de la conferencia, quienes no habian sido convocados por el Consejo de Administración, pero aún así querían expresar su molestia por las facturas de energía con los nuevos valores.

Se escucharon todo tipo de expresiones, donde quienes simpatizaban con el peronismo disparaban culpas al gobierno nacional, y otras lo hacían en forma contraria. Pero la realidad una vez más nos pone frente a las nefastas administraciones de las políticas de los distintos gobiernos de turno.

Sin dudas no habrá explicación que los conforme porque habrá que hacer frente a las facturas, ahora está en manos del gobierno provincial y el EPRE, buscar alternativas ante el gobierno nacional, para lograr algún tipo de solución o acomodamiento a estos incrementos, que afectan y de no mediar alguna alternativa seguirán afectando fundamentalmente al sector comercial e industrial de Concordia.

El Concejo de Administración mantendrá reuniones con distintas instituciones para escuchar sus reclamos e ir en búsqueda de alguna posible solución.

Cadena Entrerriana.