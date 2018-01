Piana aseguró que en Entre Ríos “se tiene que avanzar hacia una reforma política si o si”

“No sé si la reforma que planean hacer será la mejor, pero Entre Ríos tiene que avanzar hacia una reforma política, no podemos seguir con el viejo sistema tal como estábamos”, aseguró el senador provincial por Cambiemos, Miguel Piana. Consideró favorable que se convoque a una comisión bicameral para trabajar en el proyecto

Esta semana se conoció la intención del gobernador, Gustavo Bordet, de avanzar en una reforma política que contempla la sustitución de la boleta sábana por la boleta única papel, tal y como se utiliza en provincias como Santa Fe y Córdoba.

Al respecto, el senador provincial por Cambiemos, Miguel Piana, se mostró a favor de la iniciativa y aseguró que en Entre Ríos “se tiene que avanzar hacia una reforma política si o si”.

“No sé si la que plantean hacer será la mejor, pero en Entre Ríos se tiene que avanzar hacia una reforma política si o si, para que la gente cuando al cuarto oscuro no se encuentre con 50 boletas y no sepa qué hacer con ellas”, dijo en diálogo con esta Agencia.

“Creo que esto puede llegar a transparentar mucho el proceso, y si no resulta habrá que mejorarlo; pero no podemos seguir con el viejo sistema tal como estábamos”.

Respecto a la personalización de las campañas que podría traer como consecuencia la implementación de la boleta única papel, Piana aseguró que “en el mundo el partido político está dejando de ser el centro de atención, y la gente está empezando a mirar a la persona”.

Además, estimó que esta posible consecuencia obligaría a los candidatos a “hacer lo mejor posible”. “Antes se salvaban detrás del partido. Cualquier cosa que hacía un determinado candidato, pagaba el partido, pero ahora nos vamos a tener que cuidar todos, y me incluyo, porque la gente ya no está tolerando más a la vieja política, y está constantemente buscando cambios y nueva gente”.

“Esto lo vi en las elecciones de 2015, en las que yo fui candidato por Cambiemos, y sin embargo había chicos de la Juventud Peronista que estaban distribuyendo mi boleta, porque confiaban en mí. Eso me dio la pauta de que la gente no está mirando más al partido, sino a las personas”, recordó el senador.

“Estamos pasando por un cambio de época y no por una época de cambios, y si quienes están al frente de los partidos políticos no lo entienden, vamos a volver a fracasar. Yo no quiero que esto suceda porque la única perjudicada va a ser la gente, sea del partido que sea”.

Respecto de cuál sería el mejor modelo de boleta única a implementar, Piana explicó que escuchó al gobernador de Salta exponer sobre el sistema que habían logrado implementar en la provincia: “No me pareció mala idea. Es un sistema bastante seguro que me da tranquilidad. No obstante, no tengo conocimiento cuál es mejor. Lo importante es sentarnos a discutir un sistema más moderno, porque así como estamos no podemos seguir”.Comisión bicameral

También hizo referencia a la posible convocatoria por parte del gobierno de Bordet a una comisión bicameral para debatir el proyecto, tal como lo adelantó el senador Giano al referirse a la iniciativa: “Me parece perfecto que se convoque a una mesa de diálogo en donde podamos sentarnos a discutir una reforma. Si bien no conozco en profundidad la propuesta, esta reforma tiene que salir por consenso, por lo que es una buena decisión convocar a discusión”.

La reacción del electorado

Por último, se refirió a las posibles reacciones del electorado frente al cambio que implicaría un nuevo sistema de votación.

“Los cambios siempre producen resistencia en algunos sectores, hasta que van viendo las bondades del sistema; y si no es así, habrá que seguir perfeccionándolo. De todas maneras, no creo que la sociedad se niegue, ya que están pidiendo cada vez más transparencia en la política argentina”.

“De a poco se está sabiendo que los que parecían buenos no son tan buenos, ni los malos tan malos, y esta reforma forma parte del proceso de transparentación que la gente está exigiendo”, finalizó.

APF