Récord de participación femenina en la Maratón de Reyes

La 39° Maratón Internacional de Reyes dejó muchos aspectos para destacar. Además de la calidad de la organización, un dato relevante es que se registró una masiva participación de mujeres, en las distintas categorías, tanto profesional como amateur, significando un récord de participación femenina en la prueba atlética.

Más de 1200 mujeres se inscribieron en las distintas categorías y correrieron ya sea en los 10K o en los 5K. Nancy Gallo (categoría 35/39), Lorena Silvana Andino (35/39), Noelia Mabel Morilla (30/34), Lilian Cebrian (40/44), Eugenia Centurion (25/29) y Maria Agustina Burruchaga (20/24) fueron las primeras 6 mujeres concordienses en llegar a la meta. Vale destacar que dentro del total de mujeres que participaron de la carrera, 2 de ellas eran no videntes y 4 corrieron en sillas de ruedas.

“Con los años que vengo practicando este deporte, puedo destacar que me sentí muy bien en la pasada Maratón de Reyes en mi ciudad, siempre me sigue asombrando el ánimo que me da mi familia, amigos y todos los vecinos que salen a la calle a motivar a todos los corredores”, señala Nancy Gallo. “Aunque estés cansada, y pienses en abandonar, no podés, el entusiasmo del público es tan grande que por las fuerzas que ellos te dan, no dejas la carrera y llegas hasta el final”, destaca resaltando lo que hace a esta prueba única a nivel nacional, tanto que valió que Concordia sea declarada Capital Provincial de la Maratón.

En muchos otros lugares, los jóvenes se distanciaron de esta práctica deportiva, indicó Gallo, “pero acá en Concordia, la motivación que inspira tener un Intendente que sea deportista, como lo es Enrique Cresto, permite que muchos decidan ejercitarse y practicar distintos deportes”, agregó.

“A través del deporte la mujer se valoriza a sí misma”

Con 28 años de trayectoria en el deporte, ​habiendo llevado a distintos lugares del mundo la bandera del deporte y de la ciudad de Concordia, Gallo recuerda que antes “no había muchas mujeres que se animaran a realizar deportes, que se pusieran cómodas para ejercitarse y salieran a correr. La vergüenza nos limitó mucho tiempo, salir con calza y con pantalón corto era bastante complicado, ahora ya no, las mujeres ganamos territorio en el deporte y eso hizo que muchas se animaran a hacerlo también”.

Y cuenta su experiencia como profesora. “Es impresionante la cantidad de mujeres que salen a caminar, a correr, incluso con sus hijos, es que realizar deportes te da fuerzas, te renueva el ánimo, permite incluso que la mujer pueda valorarse y amarse así mismas. Varias mujeres que llegan a mi grupo de entrenamiento me dicen: ´Nancy, yo no puedo correr una cuadra´, pero luego de 4 meses de trabajo y persistencia, la misma persona que antes no podía, ahora corre 1000 metros sin ningún problema, la satisfacción de lograr algo que no creías posible es inexplicable, y cada logro va sumando valor a la mujer”, resalta.

Los grupos de Running, cada vez colman más las mañanas, tardes y noches de la ciudad, convirtiéndonos en una ciudad con un gran empuje deportivo. Los grupos de running tienen la particularidad de generar lazos entre sus participantes, lazos de amistad que hacen del entrenamiento un momento divertido y ameno. Trotar con un amigo, compartir el dolor de las pasadas, y elongar charlando, es lo que hace que estos grupos sean tan exitosos en la ciudad.

Concordia: ciudad deportiva

“El auge de correr es impresionante”, observa Gallo en referencia a la cantidad de grupos de running que han surgido en los últimos años, y que en diferentes espacios públicos, como San Carlos, la Costanera, el Parque Liquidambar, entre otros, se los ve tanto de mañana, como de tarde o de noche. “Yo estoy encargada en la pista de atletismo del Polideportivo de varios grupos de entrenamiento y tengo gente todos los días, por la mañana, por la tarde, sin límite de edad, niños, adolescente, jóvenes, adultos y personas mayores que vienen a la pista a correr. Eso es buenísimo”, resalta.

Y destaca “las actividades que se vienen realizando desde la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, con Marcelo Cresto. Tantas propuestas, para todos. Incentiva a la práctica deportiva”, asegura.

La resistencia física de la mujer

Un dato interesante, aportado por la maratonista Nancy Gallo, resalta la resistencia, en este deporte, de la mujer sobre la capacidad del hombre. Ella señaló que “según muchos estudios científicos que se realizaron, la mujer demuestra tener mucha más resistencia que el varón, y aún más importante es saber que luego de tener hijos la resistencia en el cuerpo de la mujer, crece”, comenta. “El hombre tiene mucha fuerza pero después de los 30 años empieza a bajar sus revoluciones, en cambio la mujer puede correr rápido y bien por mucho más tiempo”.