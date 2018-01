Se agudiza el malestar dentro y fuera del hospital de Federacion

Desde el personal de enfermería y otras áreas, se quejan por los recortes, la falta de política hospitalaria y sobre todo la concentración de personal en la administración, mientras que desde el PJ, el presidente de Concejo Departamental del Justicialismo, Adolfo Rigoni, habla de que la intervención se va sin resolver los problemas de fondo. Según advirtió 7Paginas, la crisis se acentuó, después de conocer el nombramiento del radiólogo Javier Surt, al frente de la dirección.

“La administración es un conventillo”, coincidieron al manifestar algunas enfermeras que dialogaron con 7Paginas, quienes, además apuntaron que la intervención encabezada por el Dr. Barchetti, solo se limitó a formar un circulo intimo en la administración, de la cual formaba parte el nuevo director de este nosocomio; el radiólogo Javier Surt.

Cuestionamiento del PJ

En tal sentido, y al ser consultado el presidente departamental del PJ Adolfo Rigoni, por 7Paginas, sobre lo que está ocurriendo en el hospital San José, respondió que sí, y que por eso va a exigir reunirse con autoridades partidarias y del gobierno provincial, “porque quienes asumimos compromisos con nuestro Partido debemos hacernos cargo de lo que sucede”, acentuó.

Luego, Rigoni, menciono que “si bien no somos parte del Gobierno y no tomamos decisiones, estamos para acompañar, sostener y aportar nuestra mirada a los diferentes actos de gobierno. En ese sentido nos preocupa la situación del Hospital de Federación, podemos ver que el proceso de normalización está llegando a su fin y esto provoca una alarmante inquietud entre los trabajadores, ya que hay una cierta incomodidad por cuestiones que parecía se resolverían, y pasado ya varios meses esto no ocurrió”, se lamentó.

Finalmente, dijo ser conscientes del lugar que ocupa. “no estamos para poner y sacar funcionarios. Pero si somos el Partido que gano la Gobernación, por eso asumimos la responsabilidad y el compromiso de bancar este proyecto de Gustavo Bordet y por ello no somos simples aplaudidores; manifestamos nuestra postura siempre pensando en lo mejor para nuestra comunidad y pensando en el futuro de nuestro Partido”, remarco.

Todo mal

En el día de hoy se le confió también a 7Paginas, que Abel Inda, sería el intendente del hospital, además, que este fin de semana pasado un solo médico atendía y que la enfermería se hizo cargo de varios pacientes, porque la Dra. Hernández, no daba abasto, y otra situación se dio con el personal que hace suplencias; algunos pasaron las fiestas sin cobrar, porque, según habrían dicho desde el Ministerio de Salud, desde el hospital San José de la ciudad de Federacion, mandaron todo fuera de tiempo y no ingresaron en la liquidación mensual; estas son algunas de las cosas que pasan, para entender cuando el personal afirma que todo está muy mal.