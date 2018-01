Secuestraron 374 mil pesos al cuñado de Juan Pablo Aguilera, oficial de Policía, que se desempeña en Diputados

La Policía Federal realiza desde hace una semana amplios operativos viales y de control de tránsito en el territorio entrerriano a fin de contrarrestar el ingreso de bandas narcos u otro tipo de organizaciones delictivas. En uno de los controles en la Ruta Nacional 12, en cercanías del ingreso al Acceso Norte de Paraná, incautó 374.000 pesos en efectivo que llevaba un empleado jerarquizado de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos y, que al momento del procedimiento, no pudo justificar como propio. Se trata de Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, actual oficial de la Policía de Entre Ríos y familiar directo del ex gobernador Sergio Urribarri. Almada es también uno de los testaferros de Aguilera e hijo del comisario Luis Almada, condenado por la justicia por diversos delitos.

Desde la Policía Federal se informó a Uno que, por disposición de las autoridades regionales, se dispusieron nuevos y mayores operativos en los ingresos a las localidades como en puntos estratégicos de las rutas. De ese modo, hoy el control vehicular instalado en la ruta 12, en cercanías del ingreso al Acceso Norte de la capital entrerriana.

En el dispositivo se controlaron numerosos camiones y autos provenientes en especial, del norte de la provincia. Cerca del mediodía de este jueves, se paró la marcha de un vehículo que era conducido por un hombre de 35 años. Les informó a los uniformados que era un trabajador jerarquizado de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, y que venía de la zona de La Picada, de la casa de su novia con destino a Paraná.

Al solicitársele que abriera el baúl, con un poco de resistencia lo abrió y, en la parte interior, se visualizó una caja de cartón en el que se veían, a simple vista, fajos de dinero.

El hombre se puso más nervioso de la cuenta, por lo que se solicitó la intervención del juzgado Federal de Paraná. Desde la secretaría se ordenaron medidas para establecer si ese dinero podía ser acreditado por el conductor.

Tras varias contradicciones y datos pocos claros, desde la Justicia se dispuso la incautación de la totalidad del efectivo, como la correspondiente apertura de la causa al conductor que fue correctamente identificado, junto con la novia.

Se notificó que el jerarquizado de Diputados, que vive en calle Irigoyen, trató de explicar primero que el dinero era fruto de los ahorros de toda su vida, y con posterioridad que pretendía comprar un terreno en esa zona.

Se trata de Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, familiar directo del ex gobernador Sergio Urribarri. La identidad fue revelada esta noche por Página Judicial.

Almada es también uno de los testaferros de Aguilera e hijo del comisario Luis Almada, condenado por la justicia por diversos delitos. El joven Almada es hermano de la mujer de Aguilera, también testaferro en otra de sus empresas denunciadas ante la justicia entrerriana, con las cuales viene haciendo negocios millonarios con el Estado entrerriano durante las dos administraciones de Urribarri y también en la actual gestión de Gustavo Bordet.

Cada operación de la librería Alfa la hicieron a través del sello Next SRL, donde los socios que aparecen son Maximiliano Romeo Sena, de General Campos y amigo personal de Aguilera y Alejandro Luis Almada, oficial de la Policía de Entre Ríos desde 2006 y uno de los custodios personales de Sergio Urribarri, aunque también acompañaba al ex ministro de Gobierno, Mauro Urribarri. Almada tiene la particularidad de ser el cuñado de Aguilera, quien está casado con su hermana, Luciana María Belén Almada. O sea, el joven Almada, desde 2009, en que decidió abrir la librería mencionada, venía haciendo negocios con el Estado, pese a la incompatibilidad que tiene. La esposa de Aguilera figura como socia de la empresa Tep SRL, ubicada en el inmenso galpón de Racedo 415 de Paraná, que también entre 2011 y 2015 cobró cerca de 20 millones de pesos del Estado entrerriano, por la realización de cartelería de la más variada. De hecho, se conformó para hacer pura y exclusivamente negocios con el Estado. Por eso fue que hicieron una inversión millonaria en dólares -con un crédito de la Provincia-, a poco de asumir Urribarri su segundo mandato, trayendo una maquinaria de última generación, que no hay en la región y que llegó desde el exterior, para ser instalada en un inmenso galpón de más de 30 metros. Ya venían con la imprenta desde el 2008, pero apostaron a más tecnología, para eliminar la competencia de Santa Fe o Rosario.

El “socio” de la empresa es el diseñador gráfico Emiliano Oscar Giacopuzzi, otro amigo de Aguilera. Lo saliente del caso es que ni Sena -con la primera sociedad- ni Giacopuzzi son gente con algún capital o bien inmueble. Todo el dinero salió del Estado para armar las empresas que lucraron con el gobierno entrerriano. O sea: Aguilera, con sus aliados en las reparticiones del Estado, siempre hicieron esos negocios de los dos lados del mostrador, imponiendo su poder y los números más convenientes. Ese margen de dinero libre y sin controles, lo llevó a avanzar en otras operaciones, además de concretar inversiones inmobiliarias, como la fastuosa casa que se construyó a la vuelta de la ex residencia de Sergio Urribarri, a escasas cuadras del Seminario de Paraná. La millonaria vivienda de Juampi, de dos plantas, varios dormitorios, salones de reuniones, en calle Fray Antonio de Montesinos 2107, con una piscina de amplias dimensiones y un patio con zona parquizada, está valuada en varios millones de pesos, aunque ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aparece registrada en no más de 800 mil pesos.

Cuerpos especiales

Por otra parte, se informó que efectivos de la Policía Federal Argentina (Delegación Chajarí) llevaron a cabo en distintos puntos de esa ciudad control de automotores y población, denominados “cerrojos” a fin de llevar seguridad a los ciudadanos del lugar y en procura de continuar en la lucha contra el narcotráfico y delitos rurales

En este amplio despliegue de móviles y motos policiales, participa el Grupo Especial de Operaciones Especiales Federales, y el G1, brindando respaldo a los distintos controles llevados a cabo en la Autovía Nacional “Gervasio Artigas” Ruta 14, y accesos a localidad de Chajarí.

Los puntos de registro y control se montaron en forma “itinerante” para lograr una mayor eficacia en la identificación de vehículos y personas, que pudieran llegar a tener impedimentos o pedidos de captura. Analisis