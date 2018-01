Servicios Públicos supervisa recolección de residuos en la ciudad

En el marco de las políticas públicas que impulsa el intendente Enrique Cresto y que tienen como objetivo mejorar la prestación de servicios que brinda la Municipalidad a través de distintas áreas, el subsecretario de Servicios Públicos Oscar Santana recorrió distintos sectores de la ciudad para controlar el funcionamiento del servicio.

El funcionario indicó que “desde las primeras horas de este jueves estuvimos en calle Chabrillón, desde Lamadrid y las vías hasta Chajarí y también recorrimos calle Brasil y otros lugares. Hablamos con los vecinos porque nos habían manifestado algunas consultas sobre los días y horarios de recolección de residuos y otros servicios que se prestan desde el área”.

“Una de las premisas de la gestión del intendente Enrique Cresto es optimizar cada día la prestación del servicio de recolección de residuos por eso estamos diagramando un mejor sistema y supervisando el trabajo que se realiza, para dar respuestas a los planteos de los vecinos”, señaló. En la zona donde se realizó la recorrida, “nos encontramos con cestos domiciliarios vacíos o con muy pocas bolsas y no detectamos residuos acumulados lo que demuestra el compromiso de los vecinos de sacarlos en tiempo y forma. El buen funcionamiento del servicio de recolección de residuos es un trabajo en conjunto entre la Municipalidad y los vecinos”, sostuvo Santana.

Roxana Núñez es una de las vecinas del lugar que estuvo dialogando con Santana y destacó que “al camión y a los muchachos de la recolección los vemos por acá, a nosotros nunca nos dejaron las bolsas”. Roxana se refirió a la importancia de sacar los residuos domiciliarios en el horario indicado, “porque si las sacamos a cualquier hora, los perros rompen las bolsas y después queda toda la basura tirada. Eso acá no pasa”, dijo.

DÍAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN

Santana recordó que en ese sector, los días de recolección son los lunes, miércoles y viernes, desde las 7:30 horas, utilizándose dos camiones: uno presta el servicio desde Chabrillón hacia el sur y el otro hacia el norte. “Es importante que los vecinos tengan presente estos horarios y días así se evita sacar los residuos fuera de término”, remarcó el subsecretario de Servicios Públicos.

“Si hubiese habido alguna anormalidad, hoy la hubiésemos detectado porque no es día de recolección (jueves) pero sin embargo no es así. Sí nos encontramos con algunas ramas por lo que ya tomamos intervención para que las mismas sean levantadas por una cuadrilla especial”, dado que “el camión de residuos domiciliarios no las lleva, por eso debe solicitarse el servicio aparte al 105”, número gratuito que brinda la Municipalidad, indicó.