Tomas Benítez en la mira de la selección argentina de triatlón

Los triatletas, Tomas Benítez y Julián Zampedri, visitaron el programa radial “En Boca de Todos” y evaluaron sus rendimientos individuales dentro de las disciplinas combinadas. Coincidieron que están conformes con sus rendimientos y marcaron desafíos para las pruebas nacionales e internacionales en las que estarán participando cómo será el próximo fin de semana en el Triatlón Internacional de La Paz.

En los diagnósticos marcaron expectativas de acuerdo a los tiempos logrados pero imprimieron necesidades “en la infraestructura deportiva en la ciudad”. Puntualizaron prioridades que se necesitan para lograr que los deportistas tengan “a su alcance para desarrollar los entrenamientos que exigen los que están en competencia” indicando que hay expectativa “por la concreción de la segunda etapa de la pileta olímpica construida en el Parque Acuático que servirán para obtener mejores tiempos como así también la definición de la construcción de una pista de atletismo, que puede ser de tierra, para evitar lesiones que provocan correr en el asfalto” explicaron.

“El que no nada no compite y el que no corre no gana”

El campeón Tomas Benítez, con su corta edad y recién solamente con dos pruebas realizadas en triatlón, muestra tiempos logrados con los cuales se pueden visualizar que compite con los integrantes de la categoría Elite que tienen larga trayectoria como experiencia en la disciplinas combinadas.

“Estamos entrenando y aprendiendo de lo que es el triatlón con un trabajo planificado con nivel a cargo del profesor Daniel Tito Gilaberth – explico Tomas Benítez- incorporando nuevas técnicas en natación y en ciclismo como así también agregando mayor volumen para mejorar en pedestrismo que es donde se definen las carreras. En las dos pruebas desarrolladas en Villa María y en Gualeguaychú logre el primer lugar de mi categoría por lo que es un estímulo muy importante para ser protagonista en una actividad que es muy atractiva como exigente” afirmó.

El “Tomi” Benítez dijo que las perspectivas están centradas a mediano y largo plazo donde debe lograr mayores resultados en el uso de las piernas, el equilibrio y el trabajo de fuerza; “soy nadador de rio, mejore en pileta dándole duro” dijo cuándo se lo consulto sobre el desafío de experimentar en el triatlón de La Paz, “es la primera vez que la voy a correr, es una prueba imponente donde estarán los mejores del país y muchos participantes del exterior donde podré tener una medición precisa de aquellas cosas que deberé seguir trabajando. Lo hablamos con el profesor es que voy a inscribirme en la categoría Elite donde hay corredores que tuvieron experiencia de entrenamientos en Méjico, España pero voy con la idea de disfrutarlo porque también clasificaran para los Juegos Odesur en Cochabamba” contextualizo.

Seguidamente dijo que en la planificación también están las cuatro fechas que se realizaran en San Lorenzo, Federación, Catamarca y Mendoza que serán fechas puntábles para el sudamericano de triatlón que se realizara en Montevideo y donde se clasificaran para los Juegos Olímpicos Juveniles 2018 que se realizaran en Buenos Aires

La promesa deportiva Julián Zampedri dijo estar haciendo sus primeras armas, incorporado recientemente a los entrenamientos que lleva adelante el profesor Daniel Gilaberth “notamos una mejoría importante en cada una de las disciplinas, hay un mejoramiento producto de lo planificado pero vamos a ir paso a paso y disfrutando del triatlón” aseguró.

Carlos Detona, para 7Paginas