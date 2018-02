Argumentos del fallo que condenó al cuádruple homicida de Concepción del Uruguay

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay dio a conocer, en el mediodía de hoy, los fundamentos de la sentencia que condenó a Juan Pablo Ledesma a la pena de Prisión Perpetua por el homicidio de su esposa Yohanna Carranza, sus hijas menores de edad y Carlos Vicente Peralta.

La Sentencia del Tribunal, firmada por los Dres. Rubén Alberto Chaia, Mariano Sebastián Martínez y Fabián López Moras, según se informó a 7Paginas, da cuenta que Juan Pablo Ledesma llegó al domicilio ubicado en Concepción del Uruguay, sobre el que tenía prohibición de acercarse, y una vez allí terminó con la vida de Carlos Peralta, para luego hacer lo propio con su esposa Yohanna Carranza y finalmente ultimar a sus hijas menores de edad.

El fallo indica que una vez concretados los homicidios, Ledesma movió los cuerpos del lugar donde estaban, se provocó lesiones en su cuerpo, depositó el cuchillo en la mano inerte de Peralta y luego se colocó en la escena, esperando con ello disminuir su responsabilidad. La sentencia explica cómo se llega a esa conclusión y por qué se le impone la pena de prisión perpetua ante la gravedad de los delitos.

El fallo descarta la emoción violenta peticionada por el acusado y califica el hecho como Homicidio Agravado por el Vínculo, art. 80 inc. 1º en relación a las menores C. y L.; Homicidio Agravado por el Vínculo y Violencia de Genero art. 80 incisos 1º y 11º del Código Penal, respecto de Yohanna Carranza; Homicidio Agravado por la Venganza Transversal, art. 80 inc. 12º del Código Penal, respecto de Juan Peralta; y Desobediencia Judicial art. 239 del Código Penal, todo ello en concurso real entre sí.

Al tratar el homicidio agravado por violencia de género pone de relieve el desconocimiento como persona libre y autónoma de su esposa Yohanna, quien no quería continuar con la relación dado el contexto de violencia, lo que no fue aceptado por el condenado quien pretendió someterla a su voluntad, prefiriendo terminar con la vida de su esposa antes que aceptar su decisión.

En relación a la novedosa figura de venganza transversal, el doctor Chaia quien presidió el debate y votó en primer término, explicó que “con la muerte de Peralta, Ledesma intentó terminar una situación que de hecho no toleraba y a la vez provocar dolor en Yohanna, cuestión que efectivamente logra toda vez que luego del ataque contra Peralta ella sale afuera de su vivienda pidiendo ayuda, en notable estado de nerviosismo, para luego ingresar, cuando Ledesma toma a las niñas y las lleva adentro, suplicándole “con las nenas no”, ingresando ella para proteger a sus hijas encontrando la muerte en manos de su esposo”.

“El propósito del homicidio transversal demuestra un singular desprecio por la vida humana ajena, ya que el autor priva de la vida a un tercero con el sólo propósito de provocar padecimiento o dolor a una persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja”, destacó el Dr. Chaia.