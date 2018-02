Cesar Osorio: “Achicar el estado no es agrandar la nación”

“Mientras el peronismo hace un gran esfuerzo para tener una administración austera y contener la crisis que generan, desde el PRO mantienen sueldos altísimos en sus funcionarios, y ahora quieren seguir con el ajuste sobre los trabajadores y los que menos tienen”, señaló Cesar Osorio, Consejero Departamental del Partido Justicialista de Concordia. “El anuncio de Macri es puro marketing”, disparó Osorio, en referencia a los anuncios hechos por el presidente municipal de congelar los sueldos de los ministros nacionales y reducir en un 25% la cantidad de cargos políticos.

“Cuando asumió había 16 Ministerios, 70 Secretarías de Estado y 169 Subsecretarías en el Gobierno Nacional. Durante estos dos años, Macri aumentó a 21 Ministerios, 87 Secretarías de Estado y 207 Subsecretarías. Por lo tanto, reducir el número de cargos políticos ahora, sólo significa que se equivocó al hacer las cosas y de cualquier forma va a haber más cargos políticos que antes, porque ahora también existe la Dirección de Movilidad en Bicicleta, algo insólito y ridículo, que antes no existía”, puntualiza el dirigente peronista.

“Ahora hacen este anuncio de reducción de algunos cargos que no va a tener un impacto fuerte, más que nada es publicidad. Después que hecharon y siguen hechando a tantos trabajadores en todo el país. Y los propios funcionarios de Cambiemos siguen cobrando sueldos altísimos”, observa. “El caso más grave es el del presidente de Salto Grande, Roberto Niez, que debe cobrar casi 500 mil pesos por mes, más viáticos y todo lo demás que debe ganar. Mientras a los concordienses nos aumentan al doble la luz”, señala Osorio. “En Concordia Cambiemos debe dar un ejemplo concreto, y Niez debe bajarse su sueldo. Sino siempre ajustan en los que menos tienen”, exige el consejero del PJ local.

“Muy por el contrario, nuestro Intendente desde que asumió sí viene dando ejemplos concretos de austeridad. Congeló la planta de empleados municipales para que no ingrese ninguna persona. Los únicos ingresos que hubo fueron por Concurso, demostrando claramente que esa es una política de transparencia, nadie puede decir que hoy trabaja en la Municipalidad por acomodo, porque los que ingresaron lo hicieron por un Concurso Abierto que fue controlado por la oposición y por funcionarios del Gobierno Nacional”, recalca Osorio.

“Además”, continúa, “dispuso aumento y bonos para los municipales y por decreto quedaron afuera de esos plus todos los funcionarios políticos. Otra clara decisión de transparencia y de justicia social. También eliminó los códigos de descuentos de las mutuales, que asfixiaban económicamente a los trabajadores. Y como nunca toda la información municipal está en la web del municipio, para que pueda ser consultada por cualquiera, el presupuesto, todo”, enumeró.

“El Gobierno Provincial puso en marcha un programa de viviendas sociales con recursos propios, porque ahí sí hizo ajuste el Gobierno Nacional, y ahora no hay viviendas para nadie. Todo lo que han inaugurado es lo que hizo la gestión nacional anterior”, recalcó.

“Un gobierno peronista tiene en claro dos cosas: trabajar por quienes menos tienen y que el Estado esté al servicio del desarrollo y crecimiento del pueblo. Los dirigentes de Cambiemos de Concordia deben de dejar de hacer campaña mientras siguen cobrando sueldos muy por encima de lo que gana cualquier concordiense”, exigió.

“¿Cuánto gana el Intendente, cuánto gana el Gobernador? ¿O cuánto gana el propio presidente que es de su mismo partido? Cualquiera de ellos ganan muchos menos de la mitad de lo que gana Roberto Niez por mes. De seguro que el directorio de CTM junto y todos los que entraron en esta gestión a Salto Grande, superan el doble de todos los sueldos de funcionarios políticos que paga la Municipalidad de Concordia”, criticó Osorio. “Pero CTM no publica ninguna información. Hace rato que queremos que Niez diga cuanto gana. Y se esconde”, disparó.

“Achicar el Estado no es agrandar la Nación. No creamos esa mentira de nuevo. Que no nos engañen mientras ellos siguen cobrando sueldos millonarios y haciendo negocios”, dijo por último el dirigiente del PJ.