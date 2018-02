Chajari: ¿Quiénes y cómo pueden tramitar la tarifa social de electricidad?

El Gobierno de Chajarí informa quiénes pueden ser beneficiarios de esta tarifa y qué documentación hay que presentar. La Secretaría de Ciudadanía e Inclusión ayuda a los vecinos con esta gestión, de lunes a jueves de 7 a 13 horas, en Casa Salvarredy.

Este beneficio está destinado a jubilados o pensionados, personas con discapacidad, beneficiarios de AUH o subsidio de desempleo, o personas en situación de pobreza.

La Tarifa Social de electricidad y gas por redes se otorga de manera automática a usuarios vulnerables de todo el país, identificados mediante el cruce de datos de los usuarios de los servicios públicos. Si no ha sido otorgada automáticamente se debe tramitar completando un formulario disponible en la página web https://www.argentina.gob.ar/tarifa-social

La Secretaría de Ciudadanía e Inclusión del Gobierno de Chajarí brinda atención a los vecinos que deseen realizar dichas gestiones, atendiendo de lunes a jueves de 7 a 13 horas en oficinas de Casa Salvarredy, en Sarmiento y Bolívar.

¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social de gas y electricidad?

-Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

-Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

-Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

-Titulares de programas sociales.

-Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

-Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844).

-Usuarios que perciben seguro de desempleo.

-Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

-Usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.

-Titulares (o uno de sus convivientes) que padezcan una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia.

No podrán acceder a la Tarifa Social quienes sean propietarios de más de un inmueble, posean un vehículo de hasta 10 años de antigüedad (a menos que posean un certificado de discapacidad) o tengan aeronaves o embarcaciones de lujo.

¿Cómo se accede a la Tarifa Social de electricidad y gas por redes?

La Tarifa Social se otorga de manera automática a usuarios vulnerables de todo el país, identificados mediante el cruce de datos de los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas por redes.

¿Desde cuándo aplicará la Tarifa Social de gas natural y electricidad una vez otorgada?

La aplicación de la Tarifa Social, en caso de haber sido otorgada al usuario, se hace de forma retroactiva, según los siguientes criterios:

Electricidad: Si la solicitud de la Tarifa Social se realizó posteriormente al 1° de Junio de 2016, su aplicación será retroactiva desde la fecha de inicio de su trámite.

Si la solicitud de la Tarifa Social se realizó antes de 1° Junio de 2016 (4 primeros meses de vigencia de la Resolución 6/2016), su aplicación será retroactiva desde el 1° de Febrero de 2016.

Gas Natural: Si la solicitud de la Tarifa Social se realizó posteriormente al 1° de Julio de 2016, su aplicación será retroactiva desde la fecha de inicio de su trámite.

Si la solicitud de la Tarifa Social se realizó antes de 1° Julio de 2016 (3 primeros meses de vigencia de la Resolución 28/2016) su aplicación será retroactiva desde el 1° de Abril de 2016.

¿Por cuánto tiempo aplicará la Tarifa Social de gas natural y electricidad una vez otorgada?

La inclusión de un usuario en el régimen de Tarifa Social de los servicios de electricidad y gas implicará la continuidad del beneficio para ese usuario por un plazo mínimo de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha de su inclusión, salvo que incurra en una de las causales de exclusión previstas en el Anexo I de la Resolución 219/E2016.

Una vez otorgada la Tarifa Social, la misma no tiene una fecha de vencimiento preestablecida, y por ende no es necesario hacer ningún trámite de renovación. Sin embargo, un usuario a quien se otorgó la Tarifa Social no necesariamente será beneficiario de la misma de manera permanente. Cada mes, la base de datos de usuarios de gas natural y electricidad lleva a cabo un chequeo automático de los criterios de inclusión y exclusión para la Tarifa Social en cada caso.