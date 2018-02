Contundente: “La carroza denunciada no compite”, aclaro, Pablo Liberatori

Luego de que se conociera la denuncia de las comparsas Emperadora y Mocidade, contra la comparsa Añorada Ilusión, por haber utilizado en los recientes carnavales federaense, supuestamente, una carroza que fue construida por la comparsa de Concordia Emperatriz; el presidente de la organización de los corsos oficiales de la ciudad de Federación, explico que la carroza denunciada no competía como rubro, y que por eso están analizando tal denuncia. “Seguramente, que para el futuro, tendremos que rever el reglamento, porque hoy dice que se descontaran puntos en los rubros que compiten, y justamente esa carroza no competía”, aclaro, Pablo Liberatori.

En la nota brindada esta mañana a radio UNO Federación, Pablo Liberatori, destaco el despegue que ha tenido en esta última edición, este evento popular, al reiterar que ha sido el mejor de todos los tiempos.

Luego, el presidente de la comisión organizadora del carnaval federaense, confirmo la denuncia que pesa sobre la comparsa Añorada Ilusión, porque habría utilizado una carroza, que desfilo el año pasado para la comparsa de la ciudad de Concordia Emperatriz. “Ahora estamos el descargo, de la comparsa Añorada Ilusión, y a partir tomaremos una decisión”, señalo, Liberatori, quien tras esto, comento que por este hecho se postergo el escrutinio, para el próximo viernes.

Denuncia

Puntualmente, sobre la denuncia que presentaron las comparsas Emperadora y Mocedade, explico que el reglamento prohíbe este tipo de hechos, solamente en los rubros que están en competencia, “por eso que los abogados están analizando si esa denuncia puede tener lugar o no, ya que nosotros no podemos materno en un terreno que no este contemplado en el reglamento-añadiendo- siempre y cuando se compruebe lo que dice esa denuncia”, expreso.

Competencia

Seguidamente y al ser consultado, si ese carro estaba en competencia, Liberatori, respondió, “justamente esa carroza no estaba en competencia, y por lo tanto no insidia en los puntajes”, indico, Pablo Liberatori.