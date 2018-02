Dagani: “El poder político tiene problemas conmigo porque no me puede manejar”

Fue lo que expreso el presidente de la Caja previsional de los empleados municipales de la ciudad de Federación, cuando se refirió a la denuncia que recibió de un empelado municipal; situación, que según Rafael Dagani, fue agitada por dirigentes del otro gremio.

En la nota brindada a radio UNO Federación, Rafael Dagani, reitero que la caja de los empleados municipales de Federación, “es un ejemplo para otras caja de la provincia que lamentablemente están en rojo, como el caso de Victoria y Diamante, que están en condiciones de volver a la provincia, porque responden al poder político, y dejaron de responder al interés de los trabajadores”, comento.

“A Dios Gracias, en nuestra caja no tenemos problemas, porque nuestro directorio la mayoría es obrera, algo que siempre le recuerdo a los compañeros municipales de Federación, la cual representa a una conquista que logramos allá por el año 93, cuando conformamos el directorio”, recordó “Nucho” Dagani, al tiempo de opinar que esta condiciones les permite enfrentar los diferentes embates políticos que se pueden dar en cierto momento.

2018

Sobre las principales actividades encardas para el inicio del presente año, el presidente de la caja previsional de los empelados municipales de la ciudad de Federacion, hizo hincapié en todo lo que se debe realizar en las forestaciones que están en la provincia de Corrientes, pero también hizo mención a los diferentes servicios que brindan a los pasivos y activos afiliados a esta entidad, cuando menciono el servicio de odontología, la oftalmología, y los viajes programados con la ambulancia, “en el 2017, se hicieron 111 viajes, cuando nuestra obligación es pagarle la jubilación a nuestros pasivos”, destaco, sin olvidar de mencionar los viajes de turismo que se vienen realizando, como este último programado a Camboriu, Brasil.

Créditos

Más adelante, afirmo que este año continuaran brindando créditos para los activos y pasivos, “cuando no tenemos ningún pedido atrasado, ya que cumplimos con nuestra palabra, de que con el primer dinero que ingresaba iba a ser destinado a los créditos”, expreso, en relación a los fondos que llegaron por la venta del monte de eucaliptus en el ex emplazamiento.

Previsión

En otro momento, se refirió a lo tratado en la última reunión de directorio, donde según Rafael Dagani, se tuvo en cuenta la situación económica actual, y por lo cual acordaron realizar una reserva de la próxima venta, “para poder soportar cualquier embate económico, como así también corregimos la situación de los pensionados”.

Denuncia

En cuanto a la denuncia judicial que realizara un empleado municipal, el fundador de esta Caja, expreso que por el momento no han tenido ningún tipo de novedad, “nosotros estamos esperando que esto se termine, porque estamos más que seguro que no cometimos error alguno, y además sabemos de dónde viene mal parido eso, y con qué intencionalidad lo hicieron aquellos que no pueden ganar una elección en las urnas, así que personalmente estoy absolutamente tranquilo, esperando que la justicia aclare esto, ya que nosotros solo tenemos ganas de seguir trabajando”.

“Tengo el orgullo, de decir que armaron todo esto para sacarme del medio, porque el poder político tiene problemas con migo porque no me pueden manejar y por eso hacen todo esto-añadiendo- que en esto se complotaron, un medio mercenario, un dinosaurio político y aquellos que usaron la necesidad de los trabajadores a través de un sindicato para ocupar un cargo político”, cuestiono, en clara dirección a la figura del ex funcionario de la CTM Néstor Berterame, y la del concejal Lisandro Reniero, de quien dijo que su futuro político es a corto plazo, cuando menciono lo que paso con el ex edil del PJ Javier Zubaran, quien también atacaba permanentemente esta entidad.