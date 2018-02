Daniel koch, va por la presidencia de la federacion entrerriana de futbol

Para este sábado, está previsto que se realice la asamblea para la renovación de autoridades en la federación entrerriana de futbol. Uno de los firmes candidatos es el dirigente deportivo y diputado provincial, Daniel Koch, quien afirma que las actuales autoridades representan al pasado.

En la nota radial brindada a radio UNO Federación, Daniel Koch, les confió a los conductores del programa “El Dato deportivo, que él cuenta con el apoyo del legendario Julio Goyeneche, para suceder a Armando Belgeri, en la presidencia de la de la federacion entrerriana de futbol.

Al respecto, el presidente de la liga de futbol de Nogoya, dijo que tiene en mente un proyecto superador, “porque si lo de Belgeri, no es malo, también es cierto que él se ha quedado en el tiempo, cuando hoy la federación debería tener una estructura mayor”, apunto.

Luego y cuando se lo consulto si desde esta federación entrerriana se podía hacer algo para que no desaparezcan los torneos federales B y C, respondió que se debe regionalizar el futbol, y que eso solamente se lo puede hacer “desde nuestra representación en el concejo Federal, porque hoy es imposible participar en un argentino C, porque las posibilidades están ligadas a ir de la mano de algún político de turno, y si no es imposible”, cuestiono.

Seguidamente volvió a darle importancia a la regionalización de las ligas, cuando sostuvo que “esto trae aparejado un futbol de mayor prestigio, y que nuestros chicos puedan tener posibilidades de ser vendidos a otros clubes más grandes”, destaco, cuando menciono que la clave para lograr la regionalización del futbol del centro de la provincia, de la cual él es su presidente, ha sido el dialogo permanente entre aquellos dirigentes que tenían ideas superadoras.

Fuente: 7Paginas